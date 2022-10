Un joven fue secuestrado por falsos policías en la puerta de su casa

En las últimas horas, un joven vivió una gran pesadilla tras ser secuestrado por tres falsos policías en la puerta de su casa del partido de Almirante Brown. La víctima contó que pocas horas antes había vendido su auto y que los delincuentes le exigían como rescate cinco millones de pesos bajo amenazas de "pegarle un tiro y dejarlo tirado en alguna zona de la Capital Federal".

"Primero me decían que si no pagaba cinco millones iba a estar hasta las manos y no iba a salir nunca más", contó esta mañana Brandon, al recordar que en un inicio los captores se hicieron pasar por policías y lo "detuvieron" como acusado de un homicidio.

Según la víctima, él les dijo que no tenía esa plata y empezaron a bajar el monto, aunque relacionó el pedido a la venta de un auto de su propiedad que había realizado horas antes.

Sobre el episodio, Brandon contó: "El lunes estaba saliendo a comprar una gaseosa y apareció una Suran negra. Me dicen que eran policías, que yo había matado a una persona y que me tenían que llevar a Capital, a Homicidios. Les dije que no había matado a nadie, que me llevaran".

Alertados de lo ocurrido, policías de la zona montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones del shopping y así localizaron un vehículo similar al de los secuestradores, por lo que trataron de interceptarlo.

Los sospechosos huyeron por la calle Garibaldi, iniciándose una persecución hasta la estación de Llavallol, donde abandonaron el Volkswagen Suran e intentaron huir a pie, aunque dos de ellos fueron reducidos por los efectivos, al tiempo que el conductor escapó a la carrera.

Las fuentes señalaron que los detenidos, de 50 y 39 años, y uno de ellos con antecedentes penales; habían dejado a bordo del vehículo (que poseía un pedido de captura por robo de julio pasado en CABA), una bolsa con el dinero del rescate, tres celulares, misma cantidad de handies, una pistola con municiones, y una chapa sin número y con la inscripción "Policía de la Provincia de Buenos Aires".