Una mujer denunció a su vecino por robarle las bombachas

Una mujer denunció en la comisaria a su vecino, a quien acusa de robarle la ropa interior.

De acuerdo con esa presentación, la víctima, que vive en La Rioja, descubrió que el hombre le saca sus tangas cuando ellas las pone a secar en un tender luego de lavarlas.



Según la denunciante, el vecino del barrio Antártida empezó a robarle de a una o dos prendas.

"Me robó las dos únicas tangas que me quedaban, es un rastrero, no lo puedo creer", dijo la víctima en un audio en el que le contó su problema a una amiga.

Otros residentes de la zona afirmaron que el denunciado es un adulto mayor que tiene algún problema psicológico.

Sin embargo, la denunciante indicó que se trata de una persona distinta a la que apunta los otros y expresó su temor de que pueda atacarla.