Una mujer falleció en el incendio del edificio lindero a la Secretaría de Trabajo

Conmoción en CABA por la muerte de una mujer en el incendio de un edificio de al lado de la Secretaría de Trabajo.

El hecho ocurrió pasadas las 11:30 hs en calle Alem 668, dirección en donde la edificación mencionada comenzó a arder en llamas por causas que aún se desconocen.

En relación a esto, el bombero Diego Coria informó: "No podemos aseverar que haya sido una explosión, solo podemos confirmar que se desarrolló fuego en forma generalizada y violenta. No hay peligro de derrumbe, el incendio está controlado y ya no hay víctimas".

Los pisos en donde se habría originado el fuego fueron el sexto y el séptimo, desde los cuales se percibió que salía una gran humareda por las ventanas.

En un gran operativo para apaciguar el foco ígneo y rescatar a las víctimas, se acercaron hasta el lugar los Bomberos de la Ciudad, la Brigada Federal Especial de Rescate y el SAME.

Como se dijo, falleció una mujer en el lugar y se investiga el deceso. Además, se contabilizaron 43 trasladados a diferentes hospitales por inhalación de humo y 38 asistidos en el lugar, entre ellos 3 menores.

Además, entre los afectados, una mujer fue derivada con un niño al Hospital Elizalde y cinco personas mayores de edad recibieron oxígeno.