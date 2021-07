Vecinos denuncian que son hostigados por un expolicía

Una familia del barrio 19 de Febrero, de la localidad de Villa Elvira, denuncia que vive horas desesperadas. Esto se debe a que aseguran que están siendo hostigados por un vecino suyo, que es un exmiembro de las fuerzas de seguridad.



Los propios damnificados se comunicaron con este multimedio para dar a conocer lo sucedido y aseguraron: “Necesitamos que nos ayuden a difundir; un vecino nos hostiga, nos insulta, nos apunta con un arma, prende fuego casas y rompe nuestros vehículos”.

No obstante, el dramático relato no termina allí, sino que también afirmaron: “El sujeto estuvo preso por robo calificado, portación de arma de fuego y por lesiones. Además, vende estupefacientes en la zona. El vecino tiene 45 años, es expolicía y fue echado de la fuerza”.



Asimismo, el último de los incidentes quedó filmado por las cámaras de seguridad, donde puede verse a un masculino de ropas negras y con capucha ingresar a un lugar donde hay autos estacionados y luego acercarse a ellos. Tras unos segundos fuera de plano, se lo ve regresar con lo que parece una piedra tomada del piso y rayar a uno de los coches.



Una vez perpetrado el acto vandálico, el individuo se retira de la escena. No obstante, este sería solo uno de incontables incidentes que los damnificados han denunciado ante las autoridades.



Cabe remarcar que las víctimas manifestaron no saber por qué motivo ocurren estos episodios de violencia, pero aseveraron que realizaron las denuncias correspondientes, radicadas en UFI nº 17. “Somos de 121 y 88, del barrio 19 de Febrero, necesitamos que nos protejan”, concluye el pedido de ayuda. De igual manera, al cierre de esta edición se estaban llevando a cabo las correspondientes averiguaciones.