Veinte detenidos por los asesinatos de taxistas y el ataque al colectivero

Alrededor de una veintena de individuos fueron detenidos este viernes por su presunta vinculación con el asesinato de dos taxistas y con el ataque a balazos a un colectivero, que conmocionaron una vez más a la ciudad de Rosario inmersa en una ola de violencia narco que parece no tener fin.

Luego de varios allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad, las autoridades confirmaron que unos 20 sospechosos fueron arrestados, al igual que un menor de edad.

Todos tendrían algún vínculo con los crímenes de los taxistas Diego Celentano y Héctor Figueroa, ambos asesinados con menos de 24 horas de diferencia.

Los dos trabajadores fueron ultimados de manera similar, con un disparo en la cabeza y abandonados dentro de sus respectivos vehículos.

Según informó el periodista de TN Sebastián Domenech, la Policía investiga una posible conexión entre ambos homicidios. El primer crimen ocurrió en la noche del ­martes en la intersección de las calles Flammarión y Lamadrid del barrio Tiro Suizo, en el sur de esa ciudad santafesina.

“Esto no fue un intento de robo, porque al compañero le dispararon a quemarropa y no le llevaron la plata, ni el auto, ni el celular. Esto es un mensaje mafioso para alguien. El servicio nocturno no debería funcionar más”, manifestó José Iantosca, titular de la cámara de taxis.

La sospecha tomó aún más fuerza cuando se confirmó que las vainas utilizadas para el asesinato tenían la inscripción “PSF”, correspondiente a la Policía de Santa Fe.

En tanto, once de los detenidos habrían tenido alguna conexión con el ataque a Marcos D., conductor de la línea K de trolebuses, quien se encuentra internado en estado crítico luego de haber sido atacado a balazos.

Las medidas fueron ordenadas por un equipo de fiscales, encabezado por María Eugenia Iribarren, a cargo de la unidad regional.

Por su parte, el Gobierno nacional convocó a un comité de crisis ante la ola de violencia que azota a Rosario y que causó un estado de conmoción en todos sus estamentos.

El comité será presidido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, e integrado además por todas las fuerzas de seguridad de la provincia.