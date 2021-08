Víctima de violencia de género advierte que desapareció su denuncia policial

Una mujer de Melchor Romero realizó una fuerte denuncia por violencia de género ante diario Hoy y la Red 92, quien recibió escasa ayuda policial tras un llamado a un patrullero y luego la realización de la denuncia. Advierte que se manejaron mal con ella.

“Yo sufrí violencia de genero el miércoles, llamé a un patrullero y me llevaron a realizar la denuncia a la Comisaría de Romero cuando yo era la que denunciaba y a mi pareja le tomaron la denuncia a él primero”, relató la víctima.

“A mí me tomaron dos fotos y no sé para qué eran, yo pregunté para qué era y me dijeron que eran por un pedido de paradero. La foto que me sacaron era como si yo fuera una presa de la comisaría, se manejaron mal, no me llevaron al cuerpo médico ni nada. Tuve que ir sola ayer, llamé y me dijeron que mi denuncia no está y la de él, sí”, agregó la entrevistada.

“No sé qué hacer, tampoco entiendo por qué lo soltaron ese día. Sale el comisario y me dice: andá porque ahora lo notificamos y se va. No entiendo, yo tengo miedo, estoy toda marcada”, concluyó.