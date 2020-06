Villa Elvira: ladrones se llevan hasta los medidores de gas

Los delincuentes no tienen ningún tipo de escrúpulos a la hora de robar y hacer daño, y en las últimas horas los vecinos de Villa Elvira denunciaron que un grupo de desconocidos roban desde hace varios días los medidores de gas de las viviendas de la zona.

Los curiosos episodios se registraron en los alrededores de las calles 122 y 80, en el barrio Villa Progreso, y según denunció una vecina a diario Hoy, los episodios de estas características no son un hecho aislado.

Incluso, muchos frentistas que realizaron acusaciones mediante las redes sociales, se mostraron indignados y advirtieron que aquellos que fueron víctimas de estos ilícitos tuvieron que pagarse sus propios medidores para continuar con el servicio.

“Lo único que les sirve es el poco cobre que tiene. Acá, hace años, ya se robaron todos los de una manzana. Los delincuentes son dañinos, lo hacen más que nada para causar molestias y no por necesidad económica”, relató un lugareño, en tanto que otro expresó: “A mí me robaron la tapa (del medidor) y ahora tengo que pedirle a un herrero que me haga una nueva, haciéndome yo cargo del abono”.