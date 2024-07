Violento asalto en el centro: “Dame la moto o te quemo”

En un nuevo episodio de violencia e inseguridad, una mujer de 32 años fue víctima de un robo a mano armada esta mañana en pleno centro de La Plata.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana en la calle 48, entre 9 y 10, cuando la mujer, que trabaja en una reconocida empresa de limpieza y mantenimiento de la ciudad, fue abordada por un delincuente armado mientras detenía su motocicleta para saludar a su cuñada.

El agresor, que portaba un arma de fuego, amenazó a la víctima y le exigió que le entregara el rodado. A pesar de la resistencia inicial de la joven, se vio obligada a ceder cuando el delincuente cargó el arma en su cabeza.

El sujeto se llevó la motocicleta marca Zanella, modelo ZB110, color negra con vivos grises. La patente del vehículo es A201BQ2, y el motor tiene el número ZNPA00A092081, con un año de fabricación en 2023.

Según detalló la damnificada en declaraciones a El Editor Platense, la situación se dio de la siguiente manera: “Paré unos segundos, me vino de atrás y me dijo Dame la moto porque te quemo, y me carga el arma como para tirarme”.

La víctima, aterrorizada, pero sin lesiones físicas, se dirigió a la comisaría Primera para radicar la denuncia. En la denuncia, que se clasifica bajo la tipificación de “robo”, la joven proporcionó detalles sobre el delincuente. Según la descripción, el autor del robo estaba vestido con una campera clara, una remera roja, una gorra con visera y un cuello negro que le cubría la cara.

Las autoridades locales ya están trabajando en la investigación y analizando las cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable del delito. Se hace un llamado a la ciudadanía para que, si alguien tiene información relevante sobre el caso, se comunique al celular 221 616-6379.

Este incidente pone nuevamente en evidencia la creciente preocupación por la seguridad en el centro de La Plata, un área que se ha visto afectada por un aumento en los hechos delictivos en los últimos tiempos. La comunidad y las autoridades esperan medidas efectivas para enfrentar esta ola de inseguridad que afecta a los ciudadanos y pone en riesgo su bienestar.