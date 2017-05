“Esta victoria nos da mucha fuerza para encarar lo que viene”

Nicolás Ibáñez, el autor de los goles que le dieron el triunfo a Gimnasia, dialogó con este medio una vez consumada la conquista por 2 a 1 ante el Sabalero en Santa Fe

En ese momento quería que el partido se terminara, porque necesitábamos ganar, nos merecíamos volver a festejar”, relataba una vez consumada la enorme victoria Tripera, Nicolás Ibáñez, autor de los dos goles del Lobo y héroe en la tarde santafesina. El doblete del atacante le posibilitó al equipo albiazul cortar la racha adversa de cinco derrotas consecutivas.

Gimnasia viajó a Santa Fe con la necesidad de tomar aire, volver a recuperar la confianza y obtener un cambio radical después de las semanas convulsionadas.

Poco importaba el modo, claro, aunque el equipo dirigido por Leandro Martini y Mariano Messera deseaba imperiosamente cambiar la cara y cortar de una vez por todas el maleficio de no poder sonreír en el torneo. Y vaya si lo hizo, porque la gran victoria lograda en Santa Fe por 2 a 1 ante Colón le permitió al Lobo cortar la serie de caídas y mostrar síntomas de aires renovadores en cuanto al juego.

Uno de los baluartes de ese cambio de actitud fue sin dudas el propio Nicolás Ibáñez, el máximo artillero Tripero con 7 tantos, que con paciencia, soportó no jugar en su posición habitual en los últimos encuentros, para volver con todo y despacharse con dos tantos para darle ni más ni menos que el triunfo al Lobo.

Una vez consumado el juego, con una sonrisa de oreja a oreja, el delantero que llegó proveniente de Comunicaciones y tiene como ídolo al colombiano Falcao García se prestó a dialogar con diario Hoy sobre lo logrado en Santa Fe, su rendimiento superlativo y el momento personal que atraviesa en el Lobo.

—¿Contento por la victoria y los dos goles?

—Estoy muy feliz, pero más que nada por el equipo, ya que estábamos golpeados. Esta victoria nos da aún más fuerzas para encarar los últimos partidos con muchas más ganas.

—Se vivieron momentos intensos sobre el final. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando terminó el partido?

—No veía la hora de que terminara, porque necesitábamos ganar. Nos merecíamos la victoria. En muchos momentos fuimos superiores y creo que fuimos justos ganadores. Fue un desahogo importante.

—Necesitaban revertir la situación adversa y cortar la racha de cinco derrotas consecutivas…

—Sí, el grupo estaba golpeado, pero más unido que nunca; sabemos que tenemos material para terminar lo más arriba posible. El triunfo ante Colón nos levantó y no tengo duda de que vamos a seguir por este camino.

—¿Te volviste a sentir el Ibáñez que jugaba como delantero en Comunicaciones?

—Sí, por suerte volví a jugar en la posición que siempre me desempeñé, como lo hacía en Comunicaciones y, por suerte, la pude aprovechar. Me pesaba no poder convertir, pero gracias a Dios, con el apoyo de mis compañeros y mi familia, volví a convertir.

—¿Imaginaste que ibas a ser el goleador de Gimnasia?

—No, nunca, te soy sincero. Sabía que con sacrificio y trabajando duro las cosas se podían dar de la mejor manera.

—¿Hablaste con tu familia y excompañeros de Comunicaciones?

—Sí, hablé con mi familia, mis amigos y con los chicos de Comunicaciones, que siempre me escriben para felicitarme y tiran mucha buena onda. Siempre me apoyan y están pendientes de mis actuaciones.

Vuelve a entrenar, pensando en Banfield

Después de la victoria lograda en Santa Fe y el posterior descanso en la jornada de ayer, el plantel Tripero retomará los entrenamientos en la jornada de hoy, a partir de las 15.30, en el predio de Estancia Chica, pensando en el compromiso ante Banfield previsto para el próximo domingo. En dicho partido, no será de la partida Manuel Guanini, quien llegó a la quinta amarilla.

Vale destacar que Martini y Messera podrán contar con el regreso de Mauricio Romero, quien ya cumplió con la fecha de suspensión. Franco Niell se recuperó de una distensión y Ramiro Carrera vuelve tras una molestia en el posterior. Probablemente, Lucas Lobos también se sume.