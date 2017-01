A un día de su vuelta al fútbol, Verón habló en vivo en una entrevista online

Juan Sebastián Verón está a un paso de volver a hacer historia: mañana volverá a ser jugador profesional de fútbol en la Florida Cup a los 41 años y jugará unos minutos ante el club Bahía de Brasil.

En su doble función como Presidente, brindó una entrevista online a través del Facebook oficial de Estudiantes de La Plata e hizo un repaso por su carrera y todas sus emociones por la nueva experiencia que se viene.

“Desde lo personal nunca me puse a pensar en récords o marcas, entiendo que no será lo mismo que en 2006 pero esto es un desafío. Espero darle algo más de lo que tiene al grupo, está bueno y me sirve como estímulo”, describió en tono reflexivo.

“El desafío siempre está, es el de seguir mejorando y que el Club se proyecte hacia adelante. No me puse a pensar mi objetivo como jugador ahora. Quiero que la gente se pueda acercar mucho más y se pueda colaborar para el sueño del Estadio del club”, aseguró.

Además, afirmó que “el cambio radical del club se ve con respecto a décadas anteriores. Los momentos son distintos. En 2006 había un club estable y volví porque lo sentía. Después se desencadenó todo hasta hoy. Ahora es otra etapa del club, mucho más estable, sobre todo con el componente del plantel, un equipo hecho que ha tenido su camino, en cierto punto te da más tranquilidad”.

Sobre su preparación previa a la pretemporada, contó que empezó hace ya casi tres meses, hablando con el Preparador Físico. “Se establecieron parámetros para ir de manera paulatina y que el cimbronazo no se sienta tan fuerte, estoy muy contento. Ahora me falta proseguir con la otra parte de la preparación, la futbolística”.