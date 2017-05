“Ante la necesidad de mi país, tengo que estar”

A la espera de su desvinculación del Sevilla de España, Jorge Sampaoli admitió que volverá a la Argentina para cumplir su sueño de dirigir a la Selección. En conferencia de prensa previa a su último partido del conjunto español, confesó que el del seleccionado es un llamado que no podía rechazar. Asimismo, la AFA oficializó la primera lista de Sampaoli para los amistosos ante Brasil y Singapur, el 9 y 13 de junio.

“Cada ser humano tiene un sueño y el mío es dirigir a la Selección de mi país. Aunque altere mi camino como entrenador y no pueda dirigir ligas como lo disfruté este año, siento que tengo que ir. Ante la necesidad de mi país, tengo que estar”, expresó Sampaoli, quien luego enfatizó: “Costó llegar a la Liga de España, una de las más importantes de Europa, por lo que si se da, no estoy dejando al Sevilla por otro club, lo estoy dejando por mi Selección”.

Sampaoli aclaró que, al haber cumplido el objetivo (meter al Sevilla en la próxima Champions), “se termina una etapa, se abre de nuevo una posibilidad que ya no esperaba y lo tengo que afrontar como un compromiso que, como argentino, no me permitiría rechazar”, remarcó.

“Hay una intención clara de mi país en tenerme como seleccionador. Tengo la ilusión desde muy chico de tener esa chance. La deseché hace un tiempo cuando asumí en Sevilla y estaba latente. Hay un contrato con una posibilidad de desvincularse”, concluyó.

Debut del Sub 20

Por otra parte, en la madrugada de nuestro país (4.30 am), el seleccionado argentino Sub 20 debutó en el Mundial de Corea del Sur frente a Inglaterra.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda saltó al campo de juego con los tres jugadores de Estudiantes: Rodríguez, Ascacíbar y Foyth.

