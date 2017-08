“Ante los rivales inferiores hay que tener humildad y contra Brasil, convicción”

El platense Julio Velasco, seleccionador del vóley masculino, habló del momento del equipo y las chances en el Sudamericano

Hay personas que trascienden en su profesión, sea por el éxito de los resultados que obtienen como por la huella que suelen dejar. La combinación de ambas encaja perfectamente con Julio Velasco, el entrenador del seleccionado argentino de vóley que, más allá de sus enseñanzas deportivas, siempre inculca un aprendizaje desde lo humano.

En sus años en el cargo, el platense consolidó al equipo nacional, que viene de ser campeón de la Copa Panamericana y está buscando en el Sudamericano de Chile la única plaza al Mundial del año que viene.

El propio Velasco, justamente, habló en exclusiva con este medio sobre el momento del seleccionado, el crecimiento y las posibilidades en esta competencia.

—¿Qué sensaciones te dejó la Copa Panamericana?

—Lo positivo fue haber llegado a la final sin haber perdido ningún set. A eso apuntamos en este Sudamericano antes de la final con Brasil. La mentalidad de jugar cada partido a muerte es lo que queremos repetir.

—¿Con qué expectativas encaran el Sudamericano?

—Chile (rival de hoy) va a ser muy difícil en su casa. Después con Brasil, al que nunca le ganamos en un Sudamericano, veremos si las mejoras que tuvimos son suficientes. Lo importante es llegar con la conciencia tranquila por haber hecho todo. Siempre digo que si no se ganó un partido, no hay que jugar la revancha enseguida, porque significa que no se jugó al máximo de las posibilidades. Hay que bajar los decibeles, ir a entrenar y después volver a competir.

—¿Es clave trabajar el factor psicológico para enfrentar a rivales de menor jerarquía?

—Hay que trabajar la concentración y jugar desde la humildad, que significa respeto. Menos con Brasil, con el que hay que tener convicción. Cuando uno enfrenta a un rival inferior, hay que tener humildad; cuando lo hace con uno superior, hay que tener convicción.

—¿En qué momento está el equipo con respecto a cuando llegaste y qué falta para alcanzar lo que pretendés?

—Crecieron, por una cuestión de edad, pero también por el trabajo de los clubes y de la Selección. La competencia internacional es clave, también que entrenen en un mismo nivel, ya que se mejora en lo técnico. Había que mejorar sistemas de juego, evitar la improvisación, ser protagonistas y creo que lo hemos hecho. Un jugador no se supera cuando entrena y repite las acciones, sino cuando es consciente de la idea y la lleva a cabo. Debe ser protagonista y no solamente obediente al técnico. Además, lo dijo Luis Scola: “El día que no tenga nada más que aprender, tengo que dejar de jugar”. Esa es la mentalidad que intento inculcarles a mis jugadores. Siempre el deporte evoluciona y no hay que buscar la perfección, sino el progreso continuo.

—¿Qué falta para dar el salto y estar a la altura de las principales potencias?

—Claramente tenemos un hándicap, no tenemos la altura que tienen ellos. Por lo pronto, hay que mejorar en cuanto a la precisión, la táctica y también en cuestiones que no dependen de la estatura. En eso no hay excusas. Es necesario buscar la motivación para ser mejores en eso. Hay varios ejemplos, como el de la Generación Dorada, que fue un proceso a imitar, o el de Brasil, que dominó el vóley durante diez años con poca estatura. Hay que copiar ese ejemplo, que aporta fuerza y motivación; además, te hace creer que es posible.

Tras otro triunfo contundente, hoy se enfrenta con Chile

El seleccionado argentino de vóley metió segunda en el Sudamericano de Chile, que otorga una plaza para el Mundial del año que viene a disputarse en Bulgaria e Italia.

Tras la victoria ante Uruguay, ayer barrió en sets corridos a Perú (25-15, 25-22 y 25-12) por la segunda fecha del Grupo A. Hoy se medirá con el combinado local desde las 20.30.