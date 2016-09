¡Argentina, finalista de la Copa Davis!

Visitará a Croacia

Leonardo Mayer se hizo cargo del lugar que dejó Del Potro y venció por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4 a Daniel Evans en el último punto de la serie con Gran Bretaña. De esta manera, consumó la quinta clasificación albiceleste a la última instancia del certamen. El rival será Croacia

Con garra y corazón. Leonardo Mayer se hizo cargo de todas las presiones y, tras una destacada actuación, le dio a la Argentina el quinto punto ante Gran Bretaña, lo que implicó la clasificación a la final de la edición 2016 de la Copa Davis.

El correntino suplantó a Juan Martín del Potro, quien no jugó el último duelo por el cansancio físico acumulado en los dos primeros días de competencia, y se quedó con la victoria ante Daniel Evans por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4. Será la quinta final en la historia para nuestro país.

Mayer salió decidido a imponer autoridad desde el comienzo. No obstante, el primer impacto favorable fue para Evans, quien consiguió quebrarle el servicio en un largo tercer game, luego de dos errores no forzados del argentino.

Luego, gracias a un revés que fue en ascen­so, Mayer se ganó una doble chance de quiebre. Evans puso suspenso con un buen saque, pero el Yacaré lo hizo desplazarse con inteligencia y forzó su error para conseguir el break. La luz en el fondo del túnel se hacía cada vez más visible.

En la recta final, el argentino no reflejó en la cancha la tensión lógica que generaba el momento, en el marco de un año en el que su propia irregularidad lo llevó a salir de los 100 mejores del ranking. Encaró el décimo game con la intención de cerrar el partido y no falló. Terminó 6-4. Después de tanto nerviosismo, Argentina era finalista del certamen que pone en juego la tan ansiada Ensaladera de Plata.

Entre lágrimas, Mayer contó su preparación. “Antes de dormir me dijeron: Ojo, que podés jugar, preparate. Eso hice, ya que dormí temprano, comí bien y me mentalicé en ganar”. A continuación destacó: “Héroe es el equipo. Acá jugamos todos. (Federico) Delbonis no tuvo acción en esta ocasión, pero había ganado en Italia. Es bueno para un grupo que todos lo hagan al máximo cuando les toque jugar y, cuando no, que alienten. Eso es ser más héroe, yo solamente jugué un partido para ganar”.

El plan de Orsanic y la ausencia de Delpo

El final de la historia le dio la razón a Daniel Orsanic, capitán del seleccionado nacional. La fórmula que utilizó pareció quemarse sobre el final, pero Leonardo Mayer puso las cosas en orden.

Orsanic, ya con la victoria consumada, dio las razones de la decisión de haber incluido a Mayer en lugar de Del Potro. “Teníamos que cuidar la información sobre Delpo hasta último momento, pero sabíamos desde el sábado a la noche que Mayer iba a jugar”, comentó.

En tanto, La Torre de Tandil se expresó luego del gran triunfo en la serie, que él inició ante Murray. “Lo de Leo fue fantástico. Entrar a jugar en lugar mío no era fácil, pero representaba la mejor opción y todos confiábamos en él. Por suerte salió bien”, expresó Delpo con respecto a su ausencia en el duelo decisivo. “El viernes ya sabía que estaba descartado para el quinto punto; tenía un tiro y lo quería aprovechar ante Murray”, agregó.

El deseo de que la quinta sea la vencida

El elenco nacional logró el pasaje a la definición de la Copa Davis por quinta oportunidad e intentará lograr su primer título.

La primera final la jugó en 1981 ante Estados Unidos como visitante, donde Guillermo Vilas y José Luis Clerc no pudieron ante la magia de John McEnroe. Fue 3-1 para los norteamericanos.

La segunda chance perdida sucedió en 2006, cuando David Nalbandian y compañía sucumbieron ante la Rusia de Marat Safin y Nikolay Davydenko en Moscú.

Tampoco hubo festejo dos años después en Mar del Plata, cuando España dio el batacazo al consagrarse sin Rafael Nadal y en pleno conflicto entre Juan Martín del Potro y Nalbandian.

El último recuerdo remonta a Sevilla 2011: Nadal frustró los esfuerzos de Delpo, José Acasuso, Agustín Calleri y Nalbandian.

Croacia, el rival

Por el otro lado del cuadro, Croacia eliminó a Francia y avanzó a la final gracias a la victoria de Marin Cilic sobre Richard Gasquet en el cuarto punto de la serie. En la ciudad croata de Zadar, el excampeón del US Open derrotó al galo por 6-3, 6-2 y 7-5, sellando un marcador global de 3-1.

La final de la Davis tendrá lugar en Croacia del 25 al 27 de noviembre.