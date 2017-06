Bailarina platense irá por la gloria en Alemania







Luisina Añon, campeona sudamericana en la disciplina danza jazz, partirá hacia el Viejo Continente, donde representará a la Argentina en el Mundial de Danzas. Antes de viajar, dialogó con este diario

Cargada de ilusiones y con una valija repleta de sueños, Luisina Añon está a horas de cumplir uno de los objetivos más lindos de su vida.

Con solo 24 años, la bailarina platense viajará este viernes a Alemania, donde representará a la Argentina en el Mundial de Danzas 2017 (Dance World Cup Ltd.) que se realizará a partir de este sábado y hasta el 1º de julio en la ciudad de Offenburg, evento al que concurrirán 18.000 exponentes de la danza mundial representando a 42 países de los cinco continentes.

Luli, conocida así por sus amistades, se preparó durante este tiempo, luego de haberse coronado campeona Sudamericana de la disciplina jazz en Mendoza. “Preparé dos coreografías para la presentación en Alemania, una de jazz y otra de contemporánea, con el tema Cactus de Cerati”, contó.

Horas antes de subirse al avión, Luisina se acercó gentilmente a diario Hoy y contó sus expectativas de cara a este nuevo desafío que la tendrá brillando en el Viejo Continente.

—¿Cómo te venís preparando?

— La verdad es que me estuve preparando mucho. Tuve que dejar de lado un poco el trabajo para evitar saturarme, pero por suerte vengo muy bien y tengo casi todo listo. Es increíble haber pasado de estudiar Biología a dedicarme a la danza y estar en un Mundial (risas).

—¿Sentís el apoyo de tus amistades?

—Sí, de todos. Están muy pendientes y no me queda nada más que agradecer por el aguante de siempre. Incluso a los que me apoyan desde el lado del trabajo, a mi profesora Valeria Pessacg, mi vestuarista Giovanna Marotta y a los espacios donde ensayo, Espacio Sole y Estudio Nata Russo.

—¿Ya tenés todo listo?

— Si, preparé dos coreografías para la presentación en Alemania, una de jazz y otra de contemporánea, con una canción de Cerati, Cactus. Espero que me vaya bien. De todas formas, el hecho de ser parte ya es hermoso. Trataré de disfrutar cada minuto.

—¿Deseos para este Mundial?

—Volver, uno ya le agarra el gustito (risas). Estoy algo nerviosa, y muy ansiosa además. Igual trato de concentrarme en mí misma y no descerebrarme con la competencia. Tengo la responsabilidad de representar a un país y voy a dar lo mejor de mí.