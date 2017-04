Banfield venció a Belgrano en el Sur

Banfield dio hoy otro golpe a Belgrano al vencerlo 2-0 y encima le amargó el debut a Sebastián Méndez como entrenador del conjunto cordobés.

Darío Cvitanich abrió el marcador a los 12 minutos y amplió Cristian Romero, en contra, a los 40, ambos en el primer tiempo.

Banfield bien pudo haber ganado por goleada ante las varias chances que tuvo el equipo local, en tanto Belgrano sumó su tercera derrota consecutiva, sigue penúltimo en la tabla de posiciones y en esa situación afrontará el clásico ante Talleres.

LA SINTESIS

Banfield: Hilario Navarro; Gonzalo Bettini, Carlos Matheu, Renato Civelli, Alexis Soto; Eric Remedi, Emanuel Cecchini; Mauricio Sperduti, Brian Sarmiento, Martín Lucero; y Darío Cvitanich. Director técnico: Julio César Falcioni.

Belgrano: Lucas Acosta; Renzo Saravia, Cristian Romero, Cristian Lema, Juan Quiroga; Sebastián Luna, Federico Lértora, Gastón Alvarez Suárez; Lucas Melano, Claudio Bieler y Matías Suárez. Director técnico: Sebastián Méndez.

Goles en el primer tiempo: 12m Cvitanich (Ba) y 40m Romero (Be), en contra.

Cambios en el segundo tiempo: 14m Mariano Barberi por Alvarez Suárez (Be); 23m Claudio Aquino por Bieler (Be); 29m Adrián Spörle por Lucero (Ba); 38m Jorge Velázquez por Quiroga (Be); 41m Juan Manuel Cobo por Sarmiento (Ba) y 43m Mauricio Asenjo por Cvitanich (Ba).

Arbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Florencio Sola (Banfield)

¡GOL DE BANFIELD! A los 13 minutos Cvitanich pone el 1 a 0 ante Belgrano. pic.twitter.com/hn92e7neKU — TyC Sports (@TyCSports) 9 de abril de 2017 ¡GOL DE BANFIELD! El blooper de Romero en contra pone el 2 a 0 del Taladro sobre Belgrano. pic.twitter.com/oVPbXM5v61 — TyC Sports (@TyCSports) 9 de abril de 2017