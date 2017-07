Chirola y Lobos, a la espera

En el informe que dio a conocer la Secretaría Técnica de Gimnasia, encabezada por Roberto Depietri, quedó indicado que en cuestión de días se iban a comunicar con Sebastián Romero y Lucas Lobos para comenzar a negociar la “eventual” continuidad de ambos. Sin embargo, hasta el momento nada de eso ocurrió.

Técnicamente, ambos futbolistas ya no forman parte del plantel, habida cuenta de que sus respectivos vínculos finalizaron el pasado 30 de junio y, por el momento, aguardan que el club los llame para definir su futuro. Chirola aseguró que continuará jugando al menos por un año más, mientras que Lobos aún no resolvió qué hará con su carrera futbolística en caso de no continuar en el club.

Romero jugará en Agropecuario de Carlos Casares

Mauricio Romero, a quien hace unos días le manifestaron que no le renovarán el contrato en Gimnasia, ya consiguió club. Después de analizar las propuestas de Sarmiento de Junín, recientemente descendido, y Agropecuario de Carlos Casares, que ascendió por primera vez a la B Nacional, el marcador central se inclinó por el elenco que tiene como técnico a José María Bianco y Germán Noce, ambos con pasado albiazul.

Aunque aún restan detalles por resolver, se espera que en los próximos días el “Pampa” firme su vínculo contractual con la novata institución.

Además, Daniel Imperiale continuará su carrera en Tigre.