Con sigilo, se mueven por Bouzat y piensan en sumar a un defensor

Los directivos albiazules aguardan que Estudiantes desista de contratarlo para avanzar por el delantero de Boca. Ante la lesión de Benavídez, no descartan reforzar el bloque defensivo

A menos de veinte días para el comienzo del campeonato, la dirigencia de Gimnasia, el secretario técnico, Roberto Depietri, y el entrenador, Mariano Soso, redefinieron en los últimos días la búsqueda de los refuerzos, con respecto a los nombres y, sobre todo, a los puestos en los que se intentará terminar de conformar el plantel.

En este sentido, después del análisis que hizo el DT albiazul de los dos primeros amistosos y luego de la grave lesión que sufrió Nicolás Benavídez, sumado al tiempo de recuperación que aún tiene por delante Maximiliano Coronel, crecen las chances de “resignar” la búsqueda de un volante creativo o delantero en pos de sumar un marcador central que pueda adaptarse a varios dibujos tácticos.

Aún sin nombres propios, la idea fue analizada, aunque dependerá de cómo se mueva el mercado de pases con dos jugadores que desvelan al cuerpo técnico: Agustín Bouzat y Nicolás Oroz.

Con respecto al delantero de Boca, que desde hace semanas negocia con Estudiantes, en caso de que el Pincha desista de contratarlo, desde calle 4 aseguraron que avanzarán para lograr el préstamo del delantero que se destacó la temporada pasada en Defensa y Justicia. De hecho, la buena relación que existe entre Depietri y el representante de Bouzat (ambos son oriundos de Bahía Blanca) y la palabra de Guillermo Barros Schelotto serían las llaves para lograr el arribo del jugador.

En caso de que no prospere, en carpeta aparece Fabián Bordagaray, sin lugar en Rosario Central, entre otras opciones.

En cuanto a Oroz, hoy debe presentarse en Racing y se espera una charla con Diego Cocca para determinar si lo tendrá en cuenta o no. Aunque los directivos de la Academia no desean ceder ni vender al volante, en caso de no tener continuidad, será el propio jugador quien presione para salir.