Desde París, llamaron por Foyth

El elenco de la capital de Francia, París Saint-Germain, se contactó a última hora de ayer con la dirigencia de Estudiantes para poder hacerse de los servicios de Juan Foyth. Si bien el Pincha estaba negociando con Tottenham, el conjunto galo apostaría fuerte por el defensor central de 19 años.

En la institución de calle 53 quieren no menos de US$ 10.000.000 por la totalidad de la ficha y de ese número no se van a mover. Seguirán las charlas y se definirá por la mejor oferta.

Esperan por la Gata

Gastón Fernández está pasando por un mal momento en Gremio, ya que fue excluido del plantel principal y la idea de su representante, Juan Pablo Rossi, es viajar en las próximas horas a Porto Alegre para poder conseguir la libertad de acción del futbolista, lo que le permitiría firmar su contrato con el León.

Por otra parte, Agustín Bouzat, quien tiene todo acordado para ser refuerzo, viajaría a Paraguay con Boca a realizar la pretemporada, ya que el Xeneize no pudo incorporar a Cristian Espinoza por una lesión que surgió en la revisión médica y, en consecuencia, por ahora no dejan salir al zurdo delantero.

Optimismo por la estrategia para bajar el veto de la AFA

Tal como se informó en la edición del lunes, desde la dirigencia de Estudiantes confirmaron que hay un marcado optimismo para que el club pueda sumar más de cuatro refuerzos, aún sin tener la necesidad de saldar la totalidad de la deuda que tiene con la AFA, que asciende a los 41 millones de pesos.

¿Cómo es esto? Estudiantes va a transferir al menos a un jugador en el presente mercado de pases. Gran parte de ese dinero será destinado a saldar un alto porcentaje de la deuda, demostrando voluntad de pago ante las nuevas autoridades de la AFA. Cuando esto ocurra, el club elevará un pedido para solicitar que se tenga en cuenta esta situación, amparado también en que se está armando un equipo para jugar la Copa Libertadores del año que viene, lo que implica una representación para el fútbol argentino a nivel continental.

Es decir que, sin la necesidad de pagar toda la deuda (se trataría, al valor de hoy, de unos 2.500.000 dólares aproximadamente), se apuntará a lograr destrabar la medida que le impide sumar más de cuatro refuerzos o que, a cambio, se sigan elevando los porcentajes de descuentos en la cuota de los derechos de televisión.