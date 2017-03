“Estudiantes es ordenado y no incorpora figuras, pero en la AFA hay dirigentes poco creíbles”

Leandro Desábato habló con Hoy y le apuntó de lleno a la directiva del fútbol argentino. Elogió a la CD del Pincha y explicó por qué el conflicto repercute en el plantel de Nelson Vivas

El capitán de Estudiantes, Leandro Desábato, dialogó con El Clásico luego de la práctica de ayer en City Bell y sostuvo que los dirigentes del fútbol argentino no son vistos con confianza debido a la crisis institucional y económica que atraviesan los clubes.

“En Estudiantes estamos bien, pero en la AFA hay dirigentes poco creíbles; perdieron el crédito debido a sus acciones. A veces parece que el culpable es el futbolista, pero no es así. No es culpa de los jugadores que el fútbol no haya empezado todavía”, manifestó el Chavo, avalando la huelga de Futbolistas Argentinos Agremiados.

En tanto, Desábato indicó que hay “muchos clubes”, de distintas categorías, que les deben dinero a sus jugadores, factor que los llevó a adherirse al paro. “Los dirigentes dicen que son solo tres equipos, pero la realidad es que hay más, y la deuda es de tres o cuatro meses”, agregó.

El marcador central apuntó que la AFA tiene “una gran oportunidad” para modificar el rumbo, objetivo que implica “dejar los intereses de lado para solucionar las cosas, evitando los caprichos”.

“Estamos en estado crítico y muchos dirigentes dicen que el fútbol tiene que arrancar, aunque sea con juveniles. No defiendo ni una ni otra política, ya que este tema es más profundo. Lo que se pide no es difícil: que paguen los sueldos, no es nada del otro mundo”, concluyó Desábato.

El desorden complica

Para uno de los referentes del plantel de Nelson Vivas, esta desorganización del fútbol argentino repercute en el equipo albirrojo: “Es difícil entrenar y preparar la semana con todo esto que pasa, pero yo tengo fe en que se va a solucionar”.

El Pincha, un ejemplo

Desábato no guardó elogios a la hora de referirse al plano dirigencial del club que defiende. En ese sentido, remarcó que el plantel está al día y que también hay orden a nivel institucional.

“Estudiantes viene vendiendo muchos jugadores y no incorpora figuras, por eso es un club ordenado y prolijo, con sus empleados y futbolistas al día. Me parece muy bien que no se gaste dinero en estrellas si no están los recursos económicos para solventar ese tipo de gastos”, concluyó.