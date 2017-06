Estudiantes espera por Matosas pero antes recibe a Belgrano

Bajo las órdenes del Chino Benítez, chocará desde las 16.15 con el Pirata. Jugarán en Quilmes, con arbitraje de Andrés Merlos. Televisará Canal 9. El próximo DT ya piensa en el futuro plantel

Luego de una semana ajetreada, en la cual de manera inédita el plantel profesional de Estudiantes estuvo dirigido por tres cuerpos técnicos diferentes, el Pincha recibirá hoy a Belgrano desde las 16.15 (televisará en directo Canal 9) con el arbitraje de Andrés Merlos. El partido corresponde a la fecha 28 del certamen de Primera, en el estadio Centenario de Quilmes.

Por otra parte, Gustavo Matosas admitió ayer que la próxima semana se reunirá con el presidente del club, Juan Sebastián Verón, y sellará su arribo a la institución después de su participación como comentarista de una cadena mexicana en la Copa Confederaciones.

Luego de las salidas de Nelson Vivas y Lucas Nardi, los dirigidos por Leandro “Chino” Benítez buscarán alcanzar un triunfo de local sobre el colista, el Pirata cordobés, con la intención de reforzar sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2018.

Estudiantes se ubica octavo con 47 puntos y está en zona de clasificación a la Sudamericana, aunque un triunfo propio y un empate o derrota de Newell’s e Independiente, ambos con 48, le permitirán posicionarse en un puesto de acceso a la Libertadores.

No obstante, la actualidad del equipo no es la ideal, ya que tras la renuncia de Vivas (luego de la sorpresiva eliminación en la Copa Argentina ante Sport Club Pacífico de Mendoza) iba a tomar las riendas del plantel Nardi, como interino. Sin embargo, el oriundo de Justiniano Posse no asumió, después de conocerse supuestas publicaciones en la red social Twitter que no serían de su autoría.

Finalmente, Verón confirmó que Nardi no iba a asumir mediante una conferencia de prensa, en la que declaró, además, que tenía “ganas de largar todo”. El propio Verón le anticipó a este medio que Matosas, el uruguayo (nacido en la Argentina) de 50 años, era el principal candidato a asumir la conducción técnica del equipo. A la espera del nombramiento del nuevo DT, Benítez dirigirá las últimas tres fechas del torneo.

Por su parte, Belgrano se ubica último, con apenas 22 puntos, sin ninguna posibilidad de acceder a algún certamen internacional, aunque sin problemas de promedios.

“Me juntaré con Verón”

Matosas ayer brindó precisiones sobre su arribo al Pincha. “El lunes o martes de la semana que viene me juntaré con Verón para cerrar la parte contractual”, indicó. “Estoy viendo videos, pero la charla con él me va a servir para interiorizarme más (sobre el club)”, añadió el exentrenador de Cerro Porteño.

Respecto a los uruguayos en el plantel del León, específicamente sobre Matías Aguirregaray, anticipó: “Al Vasquito lo conozco y me gusta, analizaremos su situación luego de firmar”. Por su parte, confesó estar agradecido con Álvaro Pereira por el aporte que realizó en la Primera del Ciclón de Paraguay, ya que lo dirigió durante los últimos seis meses. ¿Lo tendrá también en el Pincha? Lo cierto es que Palito debe volver al club de cara al próximo semestre.

Por último, Matosas no dejó dudas respecto al estilo Pincha y la empatía con algunos ídolos intocables del club: “Carlos Bilardo es un tipo ganador”.