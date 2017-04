La AFA lanzó una campaña contra la violencia en el fútbol

La AFA, junto a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, lanzó una campaña de concientización contra la violencia, luego del crimen del hincha de Belgrano Emanuel Balbo, quien el sábado último fue golpeado y arrojado desde la tribuna en el Estadio Mario Alberto Kempes durante el clásico cordobés.

En el marco de la campaña, se dispuso que antes del comienzo de los partidos los futbolistas lean una gacetilla que tiene tres párrafos para invitar a la reflexión de los aficionados que concurren a los estadios. "El que está por empezar no es un partido de vida o muerte. No hay que ganar o ganar. Nadie se juega la vida. El que está enfrente es un rival que comparte nuestra misma pasión con la misma alegría. No es un enemigo al que hay que derrotar. No estamos en una batalla. Mucho menos en una guerra. El fútbol debe ser la fiesta de los fines de semana. No debe ser la preocupación de la familia del que va a la cancha", expresa el primero de los párrafos.

"Pensá en el hincha del otro equipo, con el que te unen miles de sensaciones. Te une la semana, porque trabajás con él, estudiás con él, viajás con él, almorzás y cenás en los mismos lugares que él. Es parte de tus afectos. Todo sin operativos de seguridad ni pulmones que dividen hinchadas. Sólo te diferencian simples colores", sigue. Y concluye: "Hoy podemos ganar. Hoy podemos perder. Que pierda o que gane tu equipo. Es un partido. No hay nada en juego. Somos únicos e irrepetibles. Nuestra vida vale mucho más que cualquier rivalidad deportiva".

La iniciativa es el resultado de la reunión que sostuvieron durante la semana el presidente de la AFA, Claudio Tapia; el vicepresidente primero de esa entidad, Daniel Angelici, y el miembro del Comité Ejecutivo Pascual Caiella, quienes fueron anfitriones del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj.