La jerarquía de River fue mucho para Gimnasia

















El Millonario impuso condiciones en el Bosque y goleó 3 a 0 al Lobo, que falló en las dos áreas. Driussi, Pity Martínez y Auzqui hicieron los tantos de un equipo que quedó como único escolta

La 25ta fecha del torneo se cerró con una noche en la que Gimnasia estuvo lejos de poder mostrar signos de mejoría y en la que River ratificó su gran andar con una goleada, que le permitió quedar segundo en la tabla, a solo cuatro puntos de Boca y con un partido pendiente por disputar.

El Lobo, que contó con el estreno de la dupla técnica Martini-Messera, sintió la jerarquía que impuso el Millonario, que en apenas cuatro minutos rompió la chapa con una doble pared en la que Driussi definió de puntín, contando con la complicidad de Arias, a quien se le filtró el remate.

Desde entonces, el elenco albiazul quiso pisar fuerte, pero la visita empezó a desplegar su fútbol con Rojas, Nacho Fernández, la movilidad de Driussi y los toques con calidad de Alario. Así fue como generó riesgo, pero sin profundidad.

De a poco, Gimnasia, por medio del despliegue de Rinaudo y el sacrificio de Chirola Romero, empezó a ir y atacó la espalda de Mayada con las subidas de Bonifacio. De esta manera, tuvo sus chances a través de un remate de Licht, un cabezazo de Alemán y otro intento de Eric Ramírez.

Al Lobo le costó hacer pie, pero promediando la primera etapa mostró otra actitud para ir a buscar el empate, algo que no pudo conseguir por falta de efectividad.

En contrapartida, River hizo pesar el talento de sus futbolistas en el comienzo del complemento, cuando en el primer avance encontró mal parada a la defensa: Pity Martínez dejó atrás a Licht, entró al área y, tras gambetear a Alemán, la colocó al palo más lejano de Alexis.

Pero el Millonario no bajó el ritmo y siguió manejando los hilos; cada avance fue un dolor de cabeza para Gimnasia, que no tuvo equilibrio y además le costó generar en ataque. Incluso, los cambios (entraron Carrera, Contín e Ibáñez) no fueron solución en ofensiva.

Por su parte, en el rival pasó lo contrario: Auzqui, en la primera que tocó, lo sentenció. Comandó una contra, jugó la pared con Alario y definió al palo izquierdo del arquero. River se floreó y podría haber estirado la diferencia, pero el travesaño le negó el grito a un cabezazo a contrapierna del número 13.

Los minutos corrieron, el Tripero no reaccionó y el Millonario dejó en claro la jerarquía de sus futbolistas para ganar un partido que asomaba complicado. Así, los dirigidos por Marcelo Gallardo ratificaron su mote de candidatos y le pelearán el título mano a mano a Boca.

Una visita especial

Esta noche el Bosque cuenta con una presencia especial. Vistiendo la 26 de River, Ignacio Fernández pisó nuevamente el campo de juego que lo vio gambetear en sus inicios.

SINTESIS

Gimnasia: Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Mauricio Romero, Manuel Guanini, Lucas Licht; Lorenzo Faravelli, Fabián Rinaudo, Sebastián Romero, Brahian Alemán; Eric Ramírez y Nicolás Mazzola. Dupla técnica: Leandro Martini y Mariano Messera.



River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Camilo Mayada; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Lucas Alario. Director técnico: Marcelo Gallardo.



Gol en el primer tiempo: a los 4 minutos, Driussi (R). Goles en el segundo tiempo: a los 8, Martínez (R) y a los 22, Auzqui (R).

Cambios en el segundo tiempo: a los 11, Ramiro Carrera (G) por Faravelli; a los 17, Leandro Contín (G) por Mazzola y Carlos Auzqui (R) por Fernández; a los 30, Tomás Andrade (R) por Driussi; a los 39, Nicolás Ibáñez (G) por Ramírez, y a los 41, Luciano Lollo (R) por Maidana.

Arbitro: Federico Beligoy.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.