“Me preparé siempre para dar lo mejor cuando me toque”

Nicolás Bazzana tuvo su bautismo en la Primera del Pincha y expresó su alegría por el debut: “Me sentí bien y estoy muy contento”. El juvenil, categoría 1996, es otra opción para Nelson Vivas en la zaga

Fue un debut especial, por historia y por presente: la misma noche en que el símbolo contemporáneo máximo de Estudiantes, la Brujita Verón, se despedía de las canchas con 42 años, Nicolás Bazzana se calzó el 27 en la espalda para jugar su primer partido en la Primera del Pincha.

Nacido en La Plata hace 21 años (categoría 1996), el juvenil llegó al club del que es hincha con tan solo siete años, proveniente de las Infantiles de ADAFI de Gonnet. Tras su continuidad en Cuarta división, su salto a la Reserva y su incursión en algunos amistosos de pretemporada, Bazzana tuvo en la noche del jueves su gran chance tras las ausencias obligadas de Jonathan Schunke (suspendido) y Juan Foyth (afectado al plantel del Sub 20 en Corea del Sur)

—¿Cuáles fueron las primeras sensaciones?

—Me sentí bien y estoy muy contento. Les agradezco todo el apoyo a mis compañeros, a todo el grupo. El Chavo (Desábato) me hablaba permanentemente, siempre ordenándome en el fondo.

—El jugador siempre tiene que estar dispuesto y la chance te llegó casi de sorpresa…

—Me preparé siempre para dar lo mejor cuando me toque. El Flaco (Schunke) no estaba disponible y se abrió la chance. Uno siempre se ilusiona con que se puede dar, pero hasta último momento no sabés si vas a estar o no.

—Hay varios juveniles en el plantel, pero por el lado derecho no había tantas alternativas. Ahora aparecés vos…

—Cuando surge la opción, hay que responder. Tengo que seguir por este camino, el del trabajo y la tranquilidad.

—¿Te ilusionás con la continuidad?

—Obviamente, la ilusión está. Trabajo todos los días para eso.

Debut número 14

Bajo la conducción de Nelson Vivas, los jugadores que debutaron fueron los siguientes: Juan Foyth, Bautista Cejas, Bautista Cascini, Santiago Ascacíbar, Facundo Quintana, Daniel Sappa, Nahuel Losada, Nicolás Talpone, Lucas Diarte, Iván Gómez, Nahuel Luna, Elías Umeres, Ezequiel Miranda y, ahora, Nicolás Bazzana.