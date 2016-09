“Me siento seguro, pero no hay que relajarse”

Alexis Martín Arias, figura del Lobo ante Patronato, repasó con El Clásico lo sucedido en Paraná. El juvenil le bajó la persiana al arco

Dos jugados, dos ganados. Tres goles a favor y ninguno en contra. Los números de Gimnasia en el arranque del torneo son elocuentes. Aún con varios puntos por corregir, pero con una idea que comienza a adquirirse, el equipo sustenta sus victorias en base al bloque defensivo, que tiene un principal responsable: Alexis Martín Arias.

Sumado al cotejo de Copa Argentina ante Instituto (triunfo por 2 a 0) y el último cotejo del torneo pasado, cuando el Lobo venció 3 a 0 a Colón, el joven nacido en Pellegrini, Provincia de Buenos Aires, acumula 343 minutos sin que le conviertan goles (el último tanto se lo hizo José Michelena, de Deportivo Madryn, el 18 de mayo).

“Me pone muy contento esta actualidad, no solo mía sino la de todo el equipo, pero tampoco hay que relajarse. Con Patronato fue el partido que más me exigieron y, por suerte, pude resolverlo muy bien. No es fácil ganar en Paraná, es una cancha complicada. Gracias al desempeño colectivo, pudimos resolverlo”, arrancó el arquero del Lobo, quien le viene bajando la persiana al arco en los últimos encuentros.

Luego de pelear mano a mano con Manuel García durante el desarrollo de la pretemporada, Martín Arias se quedó con el puesto y, por lo observado en los partidos donde le tocó atajar, lo hizo para no salir: “Me estoy sintiendo bien, es importante el apoyo del técnico y de mis compañeros, que se matan para recuperar la pelota y defender. Cuando no te convierten, ayuda a la confianza, te da seguridad. Me siento seguro, aunque no podemos desviarnos de los objetivos, tenemos que seguir trabajando”, admitió.

El Lobo tuvo un auspicioso arranque, que podrá extenderlo en el choque del lunes 19 ante Rafaela: “Es una buena oportunidad para seguir por esta senda. Nos toca de local y hay aprovechar para hacerse fuertes. Todavía tenemos mucho por corregir, pero falta mucho por recorrer”, cerró.

Tres años pasaron para repetir un doblete

Con el triunfo ante Patronato en Paraná, Gimnasia volvió a ganar los dos primeros partidos de un campeonato luego de tres años. La última vez que encadenó triunfos fue en el Torneo Inicial 2013, luego del ascenso, cuando en la primera fecha venció 1 a 0 a River y luego le ganó 3 a 1 a Rosario Central.

Mientras disfruta del fin de semana libre, ya que recién volverá a los entrenamientos mañana en el predio de Estancia Chica, el plantel albiazul tendrá la chance de hilvanar tres victorias al hilo el lunes 19, cuando por la tercera fecha reciba en el estadio del Bosque a Atlético de Rafaela, comandado por Juan Manuel Llop.

En caso de ganar, repetirá el arranque del recordado Lobo de 1933.