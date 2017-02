“Nunca imaginé este presente, sueño con representar al país”

Augusto Fortes, la promesa de la natación platense, dialogó con El Clásico y contó cuáles son sus objetivos para 2017 luego de haber sido subcampeón absoluto en los 100 metros mariposa el año pasado

Con 22 años, Augusto Fortes, platense del barrio de Ringuelet, se metió dentro de los mejores nadadores jóvenes del país y sueña con representar a la Argentina en un futuro. Subcampeón del Argentino Absoluto en 100 metros mariposa, el deportista que entrena en Universitario dialogó con este medio y contó sus expectativas para las competencias que se avecinan.

Practica la natación desde los 14 años, pero en la actualidad le dedica mucho tiempo: “Entreno seis veces a la semana, en doble turno en algunos casos, tanto en pileta como en gimnasio”. Además, se lamenta por no haber empezado antes a desarrollar esta disciplina: “Arranqué hace ocho años, pero me hubiese gustado empezar más de chico para tener otra preparación”.

El estudiante de Informática en la UNLP contó su felicidad por haber sido segundo en el Argentino Absoluto, torneo de máxima reputación en nuestro país. “Nunca imaginé este presente. Hay que tener en cuenta que pasó mucho tiempo desde la última vez que un platense se metió en un podio tan importante. Sueño con representar al país”, indicó.

Sin ponerse presiones ni anhelos imposibles, el joven nadador explicó su año y lo que desea a futuro: “Siempre hago lo que me gusta y disfruto de eso, no lucho por ser el mejor del mundo. Estoy entrenando a full para preparar el primer Argentino Absoluto de 2017, que va a ser entre finales de abril y principios de mayo. Ahora mi idea y objetivo es poder entrar a la Selección argentina universitaria y así llegar al Mundial universitario. Eso me daría posibilidades de salir a competir en el exterior”.

Federico Grabich comenzó igual

En su momento, el mejor argentino en el Absoluto fue Federico Grabich, en la competencia de 100 metros libres. Hoy en día el oriundo de Santa Fe es el máximo exponente argentino en los mejores torneos a nivel mundial y participó de los últimos Juegos Olímpicos, que se realizaron en Río de Janeiro.