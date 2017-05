San Carlos cayó y se complica con los promedios

El Celeste perdió 1 a 0 ante el Gallego y está a cuatro puntos de su rival directo. Ahora tendrá descanso, ya que quedará libre en la fecha 33

En una final por la permanencia, Villa San Carlos perdió 1 a 0 contra Deportivo Español, un rival directo en lo que respecta a los promedios. Con este resultado, el Celeste quedó a cuatro puntos del Gallego en la citada tabla, donde permanece decimoctavo, apenas a un puesto de descender. En tanto, el único gol del partido lo convirtió Gabriel Robledo.

En referencia al planteo que realizó el Celeste, durante todo el partido se dedicó a contener las llegadas rivales. En ataque, el equipo dirigido por Facundo Besada no pudo generar mucho, salvo dos jugadas aisladas en las que no supo resolver con contundencia. En definitiva, el partido fue disputado por lo que hubo en juego: la lucha por no descender.

El gol del local llegó tras un centro desde la derecha. La pelota alcanzó un espacio vacío, en la posición donde estaba Robledo que, por el segundo palo, venció a Pablo Bangardino (que sin embargo fue lo mejor de la visita) y plasmó el 1 a 0 final.

Ante un duro rival como Deportivo Español, San Carlos no tuvo un rendimiento acorde a la importancia del encuentro para poder sumar al menos un punto para mantener la diferencia con su rival.

Lo positivo es que, en el caso de que Excursionistas supere hoy a la UAI Urquiza (15.30), no alcanzará ni superará al Celeste en la tabla de promedios. Por lo tanto, los de Berisso seguirán en la 18º posición.

Por lo pronto, Villa San Carlos tendrá descanso luego del trajín, ya que quedará libre en la fecha 33.

Cambaceres se prepara para una final que definirá su futuro

El próximo martes, Cambaceres recibirá en Ensenada a Argentino de Merlo a las 15.30, en una final por no descender a la Primera D.

Hoy, el Rojo se ubica último en la tabla de promedios, a ocho unidades de la Academia, por eso reviste tanta importancia el cotejo por la fecha 32º, con arbitraje de Rodrigo Pafundi.

Luego del empate ante Midland, el humor en el plantel del conjunto de Ensenada cambió. Es que el rendimiento y la actitud del equipo fue tal que casi se trae un triunfo.

El cuerpo técnico de Camba quedó conforme con el desenvolvimiento de sus dirigidos la pasada fecha, por eso las variantes pensando en Argentino de Merlo serían pocas.

Por otra parte, Juan Vinaccia sufrió un fuerte golpe en las costillas y Juan Goicoechea sintió una dolencia en el tobillo. Pero ambos mostraron mejorías y podrán estar presentes.

Ayer, el DT Ricardo Kuzemka diagramó trabajos físicos de cara al partido del martes. Dependerá del buen tiempo que se realice una práctica de fútbol, previa al partido.