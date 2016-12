“San Carlos es mi casa, no veo la hora de jugar”





Pablo Bangardino, que dejó Brown de Puerto Madryn y hace tres meses se entrena con el Celeste, firmará su contrato a principios de año en el club que lo vio nacer

Pablo Bangardino nació en Berisso el 9 de enero de 1985, tiene 31 años y hace tres meses viene entrenando en Villa San Carlos a la espera de la apertura del libro de pases para poder firmar el contrato que lo vincule de manera legal con el club que lo vio nacer en las infantiles.

Tras su salida de Guillermo Brown de Puerto Madryn por cuestiones personales, el exarquero de Gimnasia llegó con el pase en su poder. Y, aprovechando el receso, pasó por Radio Gol para hablar de la nueva etapa que se le viene.

—¿Cómo fue que llegaste a San Carlos?

—Se dio la posibilidad de entrenar en el club y no podía desaprovecharla. Por cuestiones personales, luego de cerrar el primer semestre en Brown de Puerto Madryn, decidí venir más cerca de la familia.

—¿Es difícil entrenar y no poder jugar?

—Por más que no pueda jugar, la idea mía y de la dirigencia era que ya comencemos el vínculo, aunque no tenga nada firmado. Lo pautado con Colombo (presidente del Celeste) es que cuando se abra el libro de pases la prioridad va a ser San Carlos.

—Hay un arreglo de palabra, ¿si te surgiera otro ofrecimiento, plantarías a La Villa?

—Hoy en día, respetar la palabra es muy difícil y pasó de moda. Por mi relación con la gente del club, que es como mi casa, nunca se me cruzaría no cumplir lo prometido. San Carlos es el club de mi barrio, mi familia, por más que haya hecho inferiores en Gimnasia.

—¿Te gana la ansiedad de jugar?

—Es innegable. Tengo cierto recorrido en este fútbol, y ya sabia de antemano que eran tres meses de solo entrenar. Llegan los fines de semana y es raro, nunca tuve tanto tiempo sin jugar, no veo la hora de empezar la pretemporada.

—¿Cómo lo ves al equipo hoy?

—San Carlos creció muchísimo desde que ascendió a la B Nacional. Hoy no están conformes con lo que se tiene, es una dirigencia que piensa en seguir progresando.

—¿Con qué clase de arqueros te encontraste?

—Me encontré con tres chicos que tienen un buen potencial (Del Riego, Mercado y Paredes) ellos tienen mucha energía y ganas de crecer, además de mucho futuro. Será una linda competencia, sana sobretodo, para luchar por el puesto.

—¿Tenés ganas de volver a Gimnasia?

—En busca de continuidad, siempre me toco irme. Supongo que en el final de mi carrera podría retirarme ahí, igual falta todavía, y estoy contento con esta posibilidad que me está dando Villa San Carlos.

—Cuando llegue ese día en el que digas “no va más”, ¿a qué te vas a dedicar?

—Yo creo que me voy a dedicar al periodismo. Me recibí hace unos años en la carrera de Periodismo Deportivo y me encanta escribir. Me inclinaría por la gráfica, pero la tele y la radio también son otras alternativas que me interesan.