“Somos Argentina y tenemos que demostrarlo”

El elenco albiceleste se enfrenta a Colombia desde las 18 y, en la antesala, Juan Foyth, hombre de Estudiantes, dialogó en exclusiva con El Clásico desde Ecuador

Argentina tendrá un choque clave frente a Colombia, a las 18 y con transmisión en vivo de TyC Sports, por la segunda fecha del Hexagonal final del Sudamericano que se lleva a cabo en Ecuador. Los juveniles dirigidos por Claudio Úbeda necesitan sumar de a tres para seguir con chances de clasificarse al Mundial Sub 20 que se disputará a mitad de año.

Uno de los hombres titulares para el técnico en el partido ante la selección cafetera, y con presente en Estudiantes, Juan Foyth, tomó contacto con este medio y afirmó: “Estamos con ganas de ir por todo, con Uruguay no se pudo dar, fue un encuentro en el que ganaron justamente, pero hasta los 30 del primer tiempo dominábamos el partido. Después de la expulsión se desvirtuó el trabajo que estábamos haciendo”.

En tanto, pensando en lo que se avecina, choques importantes contra Ecuador, Brasil y Venezuela, el central confesó: “Estamos muy metidos y pensando en Colombia, que sabemos que juega muy bien, pero noso­tros somos Argentina y tenemos que demostrarlo”.

En cuanto al partido de esta tarde, remarcó la importancia de la victoria: “Vamos a ir por los tres puntos. En los próximos partidos también vamos a hacer el mayor esfuerzo para ganarlos”, indicó.

Por otra parte, a raíz de la venta de Leandro González Pirez del plantel de Nelson Vivas, el ahora Sub 20 podría tener su chance en Primera. Sin embargo, con los pies sobre la tierra, contestó: “La verdad es que estoy enfocado acá, en el Sudamericano, y trato de no pensar en otra cosa que me pueda distraer. Quiero hacer las cosas bien, y después, cuando vuelva, se verá. Voy a dar todo para poder estar en Primera”.

Se completa la segunda

Otros dos encuentros se disputarán hoy: Uruguay frente a Brasil, y luego, para cerrar la segunda fecha, Ecuador ante Venezuela. Cabe recordar que el único que ganó en la primera jornada fue el elenco charrúa, justamente ante el elenco albiceleste, ya que los otros dos partidos terminaron en empate.