Sueño de Selección con tinte Amarillo

Pedro Moreira, joven basquetbolista de Unión Vecinal, dialogó con diario Hoy y deslizó sus sensaciones sobre la convocatoria al seleccionado argentino U17

Unión Vecinal se ha consolidado en los últimos años como uno de los conjuntos más poderosos de La Plata, con participación activa en el plano local y federal, consiguiendo innumerables títulos en todas sus categorías, sustentándose en grandes jugadores.

En ese sentido, Pedro Moreira, una de las jóvenes promesas de la institución de calle 9, se encuentra entrenando con la Selección argentina U17 con vistas al Suda­mericano de la categoría, a disputarse en julio en Perú.

En representación de UV, Moreira, joven nacido en Ensenada, dialogó con este medio desde la concentración nacional en el Cenard y relató sus sensaciones sobre una nueva experiencia con el elenco nacional juvenil.

—¿Cómo tomás la nueva convocatoria?

—La citación me puso muy contento y me demostró que los entrenadores me tienen en cuenta. Tengo que seguir trabajando con las mismas ganas para lograr progresar.

—¿Esta citación implica un desafío especial?

—Sí, más allá de que me convocan desde el preseleccionado U15. Se trata de una experiencia que tengo que aprovechar para continuar por la senda del aprendizaje y apostar fuerte a futuro.

—¿En qué momento de tu carrera estás?

—Todavía soy un pibe de 16 años y tengo mucho que aprender. Diría que, en cuanto a lo deportivo, estoy en el inicio de mi carrera.

—¿Cuáles son tus objetivos personales?

—En primer lugar, apunto a quedar entre los doce elegidos para el Sudamericano. Pensando a largo plazo, sueño con dedicarme al básquet profesionalmente. Mi meta es vivir de este deporte que amo desde muy chico.

—¿Cómo te iniciaste en el básquet platense?

—Tuve la suerte de estar en Astillero de chiquito, y a los 14 años me fui a Estudiantes. Este verano pasé a Unión. Todos los clubes en los que estuve aportaron a mi crecimiento. Pero si hay una persona en especial que me ayudó fue Raúl Ruscitti (entrenador).

—¿Te motiva haber llegado a una entidad como Unión?

—Sí, mucho, porque es un club que siempre tira para adelante y tiene muchas expectativas en las competencias que afronta.