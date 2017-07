Triperos y Pinchas, en un clásico de Inferiores que se hizo esperar







Después de 3 años, el derby en divisiones juveniles se vuelve a jugar. Desde las 10 comenzará la acción en Estancia Chica para las categorías mayores, y al mismo tiempo en City Bell se enfrentarán las menores

En la jornada de hoy se disputará el partido que ningún jugador de Gimnasia y Estudiantes quiere perderse. Se trata del primero que se fija cuando se confecciona el fixture, el que provoca insomnio en los protagonistas, genera nervios y el que todos quieren ganar, sea como sea. Pasaron tres años para que finalmente se vean las caras y hoy desde las 10 en Estancia Chica y en el Country de City Bell, Pinchas y Triperos jugarán por la fecha 15 del torneo de divisiones Inferiores.

El clásico tendrá seis partidos con mucha atracción. Las categorías mayores disputarán sus encuentros en Abasto, en donde Gimnasia será local, y en el Country, los más chiquitos tendrán sus partidos.

Cuatro de los protagonistas visitaron Radio Gol y contaron sus sensaciones y cómo se preparan para tan importante encuentro. Por Estudiantes estuvieron Lucas Calderón, hijo del goleador del Pincha y del fútbol argentino, que juega en la misma posición, y Francisco Apaolaza, delantero centro de la Cuarta división. Por Gimnasia, dijeron presente Juan Cruz Prefacio, volante central, y Antonio Napolitano, enganche o media punta, de la Quinta categoría.

—¿Cómo se maneja la ansiedad en la previa de tan lindo encuentro?

FA:—Es el partido más lindo. Tenemos muchas ganas de que empiece ya y poder ganar, que es lo único en lo que pensamos.

JCP:—La verdad estoy nervioso, quiero jugar ya. Me voy a levantar temprano, si es que puedo dormir, tomar un desayuno tranquilo y me voy a ir para Estancia. Es mi primer clásico y tengo muchas ganas de jugarlo.

—¿Estudia a su rival?

JCP:—Sí, lo estudio, por lo menos yo. Estuve viendo el partido anterior de ellos para saber cómo se mueven y cómo generan fútbol.

AN:—Yo no sé quién me va a marcar, pero espero que mi rival se preocupe más por mí.

LC:—Me preocupo por hacer bien lo mío.

—¿Se festeja distinto un gol en un clásico?

FA:—Se festeja como salga, no tengo nada preparado por si se me da el gol.

AN:—Yo estoy en la lista de pateadores de penales. No soy de hacer goles, pero si me toca hacer uno no sé cómo lo gritaría, imagino que iría a abrazar a todos mis compañeros.

—¿Qué les dijo el técnico en la previa?

JCP:—Nos dijeron que no podemos dejar nada librado al azar, que tenemos que dar el cien por ciento. Trabajamos mucho en la pelota parada y en cómo podría ser el juego.

LC:—Hablamos mucho de la camiseta, del sentido de pertenencia y de lo que son los colores. Jugamos entre semana, y jueves y viernes nos dedicamos de lleno a planear el partido.

—¿Cómo imaginan el partido?

LC:—Va a ser un encuentro trabado y los dos vamos a salir a buscar el gol. Va a terminar ganando el que aproveche la oportunidad que le toque.

JCP:—En nuestra cancha tenemos que ser fuertes. Me imagino un partido difícil. Va a ganar el que pueda meterla primero.