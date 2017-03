Alemania: ataque a hachazos dejó 5 heridos en una estación del tren

Al menos cinco personas resultaron heridas en un ataque con hachas en la estación de tren de Dusseldorf, en Alemania. Según trascendió, la policía detuvo a dos sospechosos, aunque por el momento no se confirmó si están relacionados con el caso. Además, no descartan que los atacantes que se han fugado.

Un portavoz de la policía informó que una de las víctimas resultó gravemente herida. "No estamos usando las palabras “agitación” o “terror'", dijo, y agregó que no había una seria amenaza de nuevos ataques. Todos los trenes fueron detenidos poco después del suceso. Sin embargo, el flujo fue reestablecido aunque por el momento no realizan paradas en la estación donde ocurrió el ataque.

Alemania permanece en estado de emergencia tras los ataques que han sufrido en los últimos 12 meses. El último fue el que hubo en la navidad del año pasado cuando un sujeto asesinó a doce personas atropellándolas con un camión en un mercado de Berlin.

#Alemania Las autoridades no descartan que los atacantes que se hayan fugado https://t.co/e7UAUoDg2R — Diario HOY (@diariohoynet) 9 de marzo de 2017