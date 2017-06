Ángela Leiva: “Siempre supe que mi lugar en el mundo era junto a la música”





Proveniente de las sierras de Tandil, una de las voces más importantes de la música tropical habló en exclusiva con este medio

En 2008, con tan solo 20 años, Ángela Leiva participó del concurso Pasión canta, en el cual resultó ganadora gracias al voto de miles de oyentes. Un año después, pudo sacar su primer disco y empezó a vivir un sueño que, nueve años más tarde, sigue vigente.

“Siempre supe que mi lugar en el mundo era junto a la música. Cuando era chica, nada me gustaba. ¿Voy a ser veterinaria? No. La música era mi único objetivo. No me imaginaba que ir a un concurso me iba a cambiar la vida. Hoy puedo vivir de esto que es lo que amo”, contó en una entrevista exclusiva con este medio, mientras habló del show que brindará este viernes a partir de las 20 en 43 entre 7 y 8, nº 362.

—Jugando con el nombre de tu hit, Quién eres tú, ¿cómo se define Ángela Leiva?

—Soy una chica que trata de vivir una vida normal, solo que no la poseo. Esto sucede porque trabajo de lunes a lunes y tengo poco tiempo para mí, pero trato de hacérmelo. Con respecto a mi carácter, soy bastante complicada. Tengo mucha personalidad, soy virginiana y mujer por sobre todas las cosas.

—El ambiente de la música tropical está repleto de artistas varones y escasas figuras femeninas, ¿alguna vez transitaste una situación de mal clima?

—En sí, creo que mi carácter me ayudó a sobrevivir en la movida tropical. Me parece que es un ambiente masculino y las pocas mujeres que estamos tuvimos que aprender a convivir con eso. También a convivir con el machismo del hombre, aunque no considero que todos lo sean. Lamentablemente, a la hora de los negocios, el machismo se nota bastante. Hasta el día de hoy trabajo junto con más hombres que mujeres, pero lo primordial siempre es el respeto entre todos.

—Llenaste el Teatro Gran Rex, lanzaste discos, trabajás con productores importantes, ¿alguna vez soñaste con estos logros?

—Hace 8 años, cuando gané el concurso Pasión canta, no pensé que todo lo que venía después iba a ser tan grande. Siempre supe que mi lugar en el mundo era junto a la música, nunca pensé en hacer otra cosa. Cuando terminé el colegio trabajaba para tener mis ingresos y sabía que mi vocación era ser cantante. Esta carrera me sorprende todos los días, gracias a esto puedo lograr cosas nuevas, aprender y me encanta el hecho de poder cumplir mis metas. Estuve en escenarios que jamás me hubiera imaginado, estoy a punto de ponerme a grabar mi séptimo disco, recorrí el país de punta a punta, todo lo que sucede es increíble. Después, como meta a seguir solo tengo ganas de cantar hasta que el cuerpo me dé, es la espontaneidad que busco para mi carrera.

—Existió un episodio confuso con Karina, ¿pudiste retomar ese vínculo?

—No, porque nunca lo tuve ni lo voy a tener.

—¿Cuánto influyó Gilda en tu carrera?

—Antes que iniciara mi carrera como cantante profesional, hacía canciones de ella. Si bien era muy chica cuando falleció, es una artista que desde que la conocí nunca la pude dejar de escuchar. Es una referente absoluta, es el mejor ejemplo a seguir.

—¿Tenés ganas de incursionar en la actuación?

—Me encantaría, porque es una faceta que desarrollé poco, solo en los videoclips que hice o en las redes sociales cuando me hago la loca. Espero poder incursionar, pero por ahí no tengo el tiempo suficiente para dedicarme a eso.

—¿De qué cuadro sos? ¿Soñás con que alguna de tus canciones llegue a la cancha?

—Soy de Boca Juniors, pero no entiendo nada de fútbol. Con respecto a las canciones, me contaron que hay una versión de Quién me mintió reversionada por los hinchas de un equipo de la B.

—La canción Indestructible habla sobre la violencia de género, ¿qué podés contarnos al respecto?

—Está en mi disco anterior. Este año llegué a Bolivia y, con esta canción, encabecé como artista uno de los eventos más importantes en la lucha contra la violencia de género. A partir de ese momento fui convocada a presentarme en otras fechas similares que tenían el mismo objetivo. Después surgió la campaña Ni una menos, y en ese momento un gran autor argentino se acercó a proponerme que fuera la voz de la canción que lleva el mismo nombre de esta movida y no dudé en aceptar.

La artista y sus fanáticos

Mientras Ángela estaba llegando a la redacción de este medio, fanáticos enterados de su presencia la esperaron para poder sacarse una foto con su ídola y que les firmara un recuerdo con una dedicatoria a cada uno. Ella, de muy buen humor y siempre con una sonrisa, se prestó a saludarlos y posar. Sobre sus fans, la cantante dijo: “Gracias a Dios puedo dejarle un mensaje tan lindo a la gente, que luego te dice te amo, gracias por existir. A veces pienso, ¿me dijo eso? Me encanta poder llegarle así a la gente”.