Habrá un disco póstumo de Chuck Berry

La familia del músico que falleció el último sábado a los 90 años de edad editará su primer álbum con canciones originales desde 1979. En su cuenta de Facebook, los allegados anunciaron que es inminente la publicación de algunos temas del material

La familia de Chuck Berry, el mítico músico estadounidense que falleció el último sábado a los 90 años, anunció a través de la cuenta oficial de Facebook del artista que en los próximos días se adelantarán canciones del álbum que el guitarrista tenía grabado y listo para editarse.

“Desde que murió Chuck hemos recibido muchas preguntas de amigos, fans y medios de comunicación sobre el estado de su próximo álbum. Él no tenía más deseos que ver este disco lanzado al mundo. Hemos preparado todo con nuestros amigos de Dualtone Records para revelar más detalles y música del disco esta misma semana. Es un tributo a Chuck Berry y una muestra de gratitud a sus fans de todo el mundo”, se puede leer en el texto publicado en la red social.

Así confirmaron que en breve se podrán escuchar nuevos temas de una de las máximas leyendas del rock and roll, quien supo traspasar las fronteras de los Estados Unidos gracias a éxitos como Johnny B. Goode o Roll over Beethoven.

El nombre que llevará el trabajo póstumo será Chuck y se grabó en su ciudad natal, Saint Louis. Será el primero que contendrá canciones nuevas desde Rock it, editado en 1979. “Este disco está dedicado a mi amada Toddy (su esposa). Cariño, me hago viejo y he trabajado mucho tiempo en esto, pero por fin puedo descansar”, había dicho Berry antes de morir.

Música en las estrellas

El artista fue uno de los máximos referentes para The Rolling Stones, The Beach Boys, Eric Clapton y otras tantas estrellas del género, pero también hay posibilidades de que su música haya sido una influencia a nivel interplanetario.

Es que en el año 1986 le llegó una carta firmada por el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan, en la que le comunicaba: “Querido Chuck Berry, cuando te dicen que tu música vivirá por siempre, puedes estar seguro de que están exagerando. Pero Johnny B. Goode está en la nave interestelar Voyager, a 2.000 millones de millas de la tierra y con destino a las estrellas. Esas grabaciones tendrán una duración de mil millones de años o más. Feliz cumpleaños número 60, con toda nuestra admiración por la música que usted le regaló a este mundo... Go Johnny, go”.