“La pasé mal con El Polaco, me sucedieron cosas horribles”

En diálogo exclusivo con este medio, Valeria Aquino, la expareja del cantante, confesó la violencia que sufrió durante su relación. También señaló al círculo íntimo del músico

El 8 de marzo se conmemoró el Día In­ternacional de la Mujer. Impulsada por la carga simbólica que tiene la fecha, Valeria Aquino, la exmujer de Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, decidió que era momento de po­nerle fin a los incontables abusos que ha­bría sufrido. Además, hacía pocos días una amiga suya había fallecido producto de los golpes que le propinaba su marido. Todas estas circunstancias la fueron llevando a recurrir a la Justicia.

La última vez que discutieron El Polaco y Aquino fue durante Navidad, cuando por el bien de Alma, la hija de tres años y medio que tienen en común, decidieron compartir sus vacaciones en Córdoba, donde el cantante estaba trabajando en la obra teatral Abracadabra. “Cuando toma se pone violento”, dijo Aquino sobre el episodio en diálogo con este medio.

Según los psicólogos, el paso más difícil para las víctimas de violencia, muchas veces, es contar lo que les está sucediendo, por miedo a que no les crean. Sobre el tema, Aquino reveló que tardó en pedir ayuda debido a que el padre de su nena se mostraba como un hombre agradable y cariñoso delante de los demás.

En diálogo con este medio, Aquino dio un ejemplo de esto al confesar una de las situaciones que vivió en el barrio privado en el que convivía con el músico: “Gracias a los buenos gestos que él tenía con los encargados de seguridad, contaba con el apoyo de todos ellos y hasta hubo veces en las que el mismo personal que cuidaba el perímetro del country no me dejaba salir”. Tras sus reiteradas denuncias, explicó que los directivos del lugar “decidieron echar a todos los empleados que trabajaban en esa guardia”, donde Valeria Aquino llegó a sentir que “era presa de él”.

—¿Cómo sobrellevás esta situación?

—Es difícil, no estoy bien. De hecho, salí de terapia hace menos de media hora. Estamos tratando de sobrepasarlo.

—¿De qué manera lo tratan con tu hija?

—Para ella es peor, porque es mucho tiempo el que pasa sin ver al padre y le tenemos que dibujar cosas para que no vea lo feo que pasa alrededor. Como mamá la cuido mucho y trato de evitar todo tipo de programas, en casa le pongo el canal Disney.

—¿Cómo hacés para contrarrestar el peso mediático que tiene él, siendo más conocido?

—No busco competirle, sino que quiero que se sepa la verdad, que se haga justicia. La pasé mal con El Polaco, me sucedieron cosas horribles y no me gustaría que le ocurrieran a otra persona.

—Lo citaron en varias oportunidades, ¿se presentó ante la Justicia?

—Nunca se presentó a declarar, me parece una falta de respeto. Cuando los medios se me acercan, recién ahí sale a responder.

—¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él?

—En varias oportunidades, los que se mueven por él me marcaron el territorio. Él y toda su familia me siguieron llamando hasta hace un mes, me decían que había bardeado con el tema de la denuncia y que ahora la iba a pasar mal yo.

Todo lo que me dijo que me iba a ocurrir está sucediendo: me dejó de pagar la cuota alimentaria y no me pasa plata para Alma. Solo se hace cargo del alquiler. Está jugando con mi necesidad y la de su hija. Hace dos meses que no me pasa plata.

—En medio de todo esto, ¿cómo te cae su romance con Silvina Luna?

—En su momento pensé que era un show, pero la verdad solo me interesa la situación de mi hija.

—¿Tenés miedo de que vuelva a agredirte?

—No tengo miedo de él, pero sí de quienes lo rodean. Aunque un par de veces sentí que podría haber llegado a matarme, le temo a su círculo íntimo y a los fanáticos que lo siguen.