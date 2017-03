Los Planetas y 107 Faunos: una historia de amor

La banda española, la mayor representante del indie en castellano a nivel mundial, y el grupo de La Plata comparten un vínculo de influencia y admiración mutua

Los Planetas es una banda de Granada, España, liderada por Jota Rodríguez y Florent Muñoz, que desde el año 1992 se convirtió en la máxima referencia en el género indie rock, con una gran cantidad de seguidores alrededor del mundo. Uno de ellos es Juan Pablo Bava, miembro de 107 Faunos, banda local del sello Laptra.

En unos días, cuando se edite Zona Temporalmente Autónoma, el noveno disco larga duración de los andaluces, Juan verá que el track nº 4 lleva el nombre de Seguiriya de los 107 Faunos, y cuando lo escuche oirá una reversión de un tema compuesto por él, Por ir a comprar, que se encuentra en la más reciente obra del grupo platense, Últimos días del tren fantasma. ¿Cómo nació esta historia de amor, influencia y admiración mutua? Bava, se lo contó a Hoy.

“Jota, de Los Planetas, me agregó a Facebook y me contó que había grabado un tema que tenía la melodía de Por ir a comprar, y luego me envió un audio cantando el tema a capela. Era muy lindo. En un principio él la quería grabar con los Faunos, pero unos días más tarde me llamó por teléfono y me preguntó si podía incluir esa canción en el disco nuevo de Los Planetas”.

Pasó un tiempo, y finalmente la colaboración compositiva a casi 10.000 kilómetros de distancia se llevó a cabo. Juan le agregó más épica a la historia: “Esa canción (Por ir a comprar) está inspirada en Los Planetas, y se lo conté a Jota. Me parece muy loco, porque yo me inspiré en ellos y después terminó volviendo. Los Planetas es mi banda favorita, sin dudas, y los amo desde que un amigo me los hizo escuchar hace más de 10 años. De hecho, todos los días canto en la guitarra un tema de ellos, Si me diste la espalda. Es el tema con el que me suelto para arrancar con lo mío”.

Este sábado, 107 Faunos se presenta en el Teatro Mandril de Buenos Aires a las 22.