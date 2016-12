Aerolíneas Argentinas: renunció Isela Costantini





La presidenta de la empresa adujo “motivos personales” para alejarse del cargo, sin embargo el déficit, las deudas y los conflictos que salpicaron su gestión habrían precipitado la salida

”Motivos personales”, adujo la presidenta de Aerolíneas Argentinas (AA), Isela Costantini, al presentar su renuncia al cargo. Fue tras una reunión con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, con quien abordó preocupaciones como la deuda de la empresa y el conflicto reciente con las agencias de turismo, hechos que habrían precipitado su salida.

Según trascendió, otros directivos de AA seguirían los pasos de Costantini, aunque los alejamientos no serían inmediatos, ya que se pretende una transición “ordenada”. De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, al frente de la aerolínea quedará Mario Dell’Acqua, titular de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios en tierra a las compañías aéreas comerciales.

El déficit

Cuando a principios de este año Costantini decidió dejar de comandar la filial local de General Motors para asumir en Aerolíneas sabía que iniciaba un viaje turbulento, que debía pilotear una empresa que, pese a los más de $400 millones mensuales en subsidios que el Estado transfería en tiempos del kirchnerismo, perdía US$ 2.600 millones contra los US$ 1.900 millones que facturaba, generando un déficit de US$ 2 millones diarios.

La deuda heredada de la gestión del camporista Mariano Recalde actualmente está en el orden de los US$ 1.154 millones, según fuentes oficiales. Esto es poco más del 59% de la facturación prevista por la compañía para este año, en torno a los US$ 1.950 millones.

Este pasivo impulsó algunas de las decisiones que tomó Costantini en su corta gestión. Y, aunque se propuso reducir los costos operativos y renegoció contratos con proveedores, la empresa continuará perdiendo dinero en los próximos años: para 2016, el déficit previsto supera los US$ 300 millones. Esto es así pese a que el Estado continúa subsidiándola: tras el cambio de go­bierno, Aerolíneas recibe $4.499 millones, de los cuales ya utilizó $3.972 millones; es decir, casi el 90% de lo previsto, por lo que posiblemente re­quiera nuevas asistencias antes de que comience 2017.

Los conflictos

Además de las deudas y pérdidas que como un ancla pesan sobre la flota estatal de aviones, los conflictos marcaron la presidencia de Costantini. El más reciente ocurrió este mes, cuando la empresa decidió eliminar la comisión que les pagaba a las agencias de turismo por la emisión de cada pasaje y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) anunció que “iniciará acciones judiciales”.

Según informaron desde el sector, “escudándose en que la eliminación de las comisiones significará un ahorro”, AA atenta contra la fuente laboral de “más de 25.000 familias argentinas”.

