“No tenés superávit, hermano, mirá todo lo que debés”

En la jornada pasada, la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner reapareció en la escena pública y volvió a hablar ante una multitud, que la escuchó atentamente durante un largo rato. Fue en Quilmes, en el acto de inauguración de un microestadio que lleva el nombre de Néstor Kirchner y que nació en conmemoración del 21° aniversario de la llegada del exmandatario al poder.

En un discurso en el que no se guardó nada y habló de todo un poco, la exjefa de Estado aprovechó para hacerse eco de las declaraciones de Javier Milei en su última cadena nacional, donde habló de superávit fiscal, y salió al cruce.

“Escuché al Presidente en una cadena nacional y decidí venir acá para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino”, señaló la exvice.

“Siento como si estuviéramos en el juego de la oca y hubiéramos retrocedido hasta el lugar de partida. Lo que voy a comparar y reflexionar es empírico, lo vivimos. No es ideológico, no creo en la derecha ni en la izquierda”, siguió.

Asimismo, continuó: “Es como que ustedes en sus casas no paguen el alquiler, no paguen las expensas y digan que tienen superávit. No, hermano, no es superávit, mirá todo lo que debés”, se quejó Kirchner.

Vale recordar que, en la cadena nacional de la semana pasada, Milei hizo una defensa de la política económica de su Gobierno, a poco más de cuatro meses de iniciada su ­gestión, y anunció que terminó el primer ­trimestre con un superávit fiscal del 0,2% del PBI, por lo que cumplió con margen la meta fijada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, quiero anunciar que el sector público nacional registró un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos. Es el 0,2% del PBI. Es el primero desde el año 2008. No es ni más ni menos que el único punto de partida para terminar con el infierno inflacionario. Es lisa y llanamente una hazaña de nivel mundial”, dijo Milei.

Ante esto, ayer CFK aseguró que no sirve la “legitimidad” de origen conseguida en las urnas de los mandatarios si después la gente “se caga de hambre”.

“Si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes, ¿de qué te sirve” la legitimidad?, se preguntó la exjefa de Estado en un acto en Quilmes.

La exmandataria afirmó que Milei “no tiene plan de estabilización” y expresó:

“Por más que el Presidente se enoje y haga caritas, no tiene plan de estabilización, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la ­convertibilidad”.

“Es solo un plan de ajuste”, aseguró Cristina Kirchner, que, al calificar al Presidente, dijo que “no es neolilberal” ni “anarcocapitalista”, sino “anarcocolonialista”.

La exmandataria, en tanto, apuntó también contra el equipo de Milei: “No quiero ser peyorativa, ni mala, pero, además de todas esas condiciones (en los 90), había un Congreso, un presidente con un partido político sólido, la CGT, y había un equipo. Cuando uno mira lo que hay hoy en todos los ámbitos... no es que le falta uno para el peso, le faltan 30, 40 o 50 para el peso, termino elogiando yo al gobierno de (Carlos) Menem, que me echaron del bloque”.

Asimismo, en otro momento cuestionó al Gobierno de Javier Milei por el trato de la educación pública y negó que durante su gestión se haya “adoctrinado” en las escuelas.

“Si hubiéramos adoctrinado en los colegios, él no sería Presidente, ¿de qué habla este hombre?”, remarcó la exmandataria en el acto en Quilmes y destacó la Marcha Federal Universitaria del martes por su gran magnitud.

A la vez, mostró una filmina donde mostró beneficios impositivos para la empresa ­Mercado Libre, propiedad de Marcos Galperín, y subrayó: “Con esos 103 millones de dólares (de beneficio) nos sobra para pagar los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales”.

“¿Es normal que el más rico tenga estas exenciones?”, se preguntó Cristina Kirchner.

En otro orden, aseguró que el “problema” del Presidente Javier Milei es que es “dogmático”, y le advirtió que, si va hacia una Argentina donde se lleven las riquezas a otros países, se convertirá en un “Avatar celeste y azul para defender a la Patria”.

“El problema es que (Milei) es dogmático y no entiende. Cuando el sombrero no entra, no achique la cabeza, agrande el sombrero y lo vamos a ayudar, porque si le va mal a usted, les va mal a todos los argentinos”, enfatizó la extitular del Senado.

En tanto, en uno de los puntos más altos de su exposición, la dirigente remarcó: “Si quieren convertir a la Argentina en un país donde se extraigan sus riquezas, ahí me voy a declarar Avatar celeste y azul, como la bandera, para defender a la Patria. Avatares, de colonia otra vez, no”.