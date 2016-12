“Queremos construir una educación de calidad en la Provincia”

Así lo afirmó a Hoy el titular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Agregó que todo el sistema educativo debe ser evaluado: alumnos, docentes, directivos y el funcionamiento institucional. Además, reconoció que el desafío es “ igualar el punto de partida”

Alejandro Finocchiaro está al frente de una de las áreas más sensibles del gobierno bonaerense: la Dirección General de Cultura y Educación. En diálogo con Hoy, hizo un balance de su gestión y trazó los principales objetivos para 2017.

—¿Qué balance hace respecto a la gestión realizada?, ¿cuáles son las cuentas pendientes?

—Es positivo. Porque los bonaerenses conocen la situación en la que la gobernadora Vidal tuvo que iniciar su gestión. Eso es algo que verifico en cada una de mis salidas a territorio. Los habitantes saben muy bien que recibió una Provincia quebrada. Pero no queremos hablar más de herencia. Nosotros somos gobierno y nos hacemos cargo de la responsabilidad que la ciudadanía nos otorgó, y que nos honra.

En ese contexto, hemos puesto a funcionar el sistema educativo con acciones concretas: se puso en marcha un programa de formación docente permanente denominado Buenos Aires hace Escuela, que abrazará todo el territorio bonaerense con varios cursos reformulados y gratuitos.

El eje del programa es una nueva mirada del docente en la escena áulica, donde su rol sea el de guía en la producción de conocimientos de los alumnos; un diseñador de propuestas, un motivador, un mentor. En consonancia, se ideó una plataforma digital alternativa a las públicas, como Google + o Facebook, que denominamos Comunidad abc y ya está disponible, en una etapa preliminar, para nuestros docentes. Más adelante, a partir de marzo de 2017, ingresarán también nuestros alumnos. Se trata de un espacio virtual “cuidado” (con toda la potencia de internet pero sin sus riesgos), que permitirá no solo acceder a contenidos pedagógicos y de capacitación docente de calidad, sino también poder generarlos. Permitirá plasmar una comunidad educativa conectada plenamente.

Hace posible que los alumnos puedan comunicarse entre sí (dentro y fuera del aula, con chicos de otros años e incluso de otras escuelas), con sus maestros y profesores, e incluso que participen sus familias, respondiendo a un expreso pedido de la gobernadora. La idea es que los padres puedan acceder al historial en tiempo real de la actividad de los chicos (pensemos en que esto irá dejando de lado el cuaderno de comunicaciones) y, además, asistirlos para enfrentar problemáticas comunes. El peso de la accesibilidad tecnológica es mayúsculo en esta era.

—¿Cómo piensa la vinculación con el mundo del trabajo?

—En este nuevo esquema, el vínculo entre la educación y el trabajo tiene un lugar central. Tenemos 12.175 alumnos realizando prácticas profesionalizantes. Ese número representa el 100% de los alumnos del séptimo año, ya que son obligatorias. Esos chicos pertenecen a las 262 escuelas técnicas de la Provincia. Son estrategias formativas. Los estudiantes consolidan, integran y amplían las capacidades y saberes que ofrece la escuela, con prácticas externas que pueden realizar en empresas, organismos estatales o privados o en organizaciones no gubernamentales. Es una verdadera puerta al mundo laboral.

En materia de formación profesional se inició un plan de trabajo 2017-2019 con verdadera inserción en el territorio por parte de los centros de formación profesional. Este plan no contempla solo la capacitación laboral, sino la interacción con otros actores, como el mundo tecnológico y científico. También, siempre en esta materia, revitalizamos el Copret (Consejo Provincial para la Educación y Trabajo), convocando actores que habían sido segregados.

Por otro lado, relanzamos la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales, algo que extiende el brazo de nuestras acciones educativas hasta esferas no tradicionales y que propicia mayor inserción en el mundo laboral. Ahora, que estamos en temporada estival, puedo destacar, por ejemplo, la enorme tarea que se hizo con los guardavidas, que ahora pueden certificar mediante la agencia sus habilidades y obtener la libreta profesional, además de acceder a planes de tutorías.

Todas estas medidas y acciones tienen como norte igualar el punto de partida: en nuestro país, hoy, la cuna es un lugar determinante de la suerte que signará la vida entera de nuestros chicos. Si un niño nace en determinados lugares geográficos o en ciertos sectores sociales tiene, nítidamente, mejores posibilidades para la vida futura frente a otros.

—¿Y cómo se soluciona esta iniquidad?

—Nosotros vamos a otro modelo, basado en lo que denominamos Justicia Educacional. El significado incluido en este concepto es claro: disminuir brechas, hacer de nuestra escuela de gestión estatal el motor de la movilidad social ascendente. Algo que funcionó, más menos bien, hasta la Argentina de los 60 y que extendió sus efectos hasta entrados los 80. Pero no debemos equivocarnos: no es reproduciendo aquellas aulas (de las que yo fui beneficiado, soy un producto de la escuela pública) con lo que vamos a alcanzar un ambiente amigable para los alumnos del siglo XXI. Con los desafíos y las posibilidades de este tiempo tenemos que igualar el punto de partida y eso lo logra la Educación.

Esa es nuestra gran responsabilidad, la de empezar a construir una educación de calidad en la Provincia, y una educación de calidad es la que produce saberes significativos. Es decir, aquel conjunto de valores, conocimientos y aptitudes que van hacer que el día de mañana cada uno de nuestros alumnos pueda llegar en la vida hasta donde su capacidad, su esfuerzo y su motivación le dicte, pero para eso nosotros tenemos que prepararlos. Hay que educarlos para que puedan ser libres.

Por otro lado, buscamos volver a jerarquizar el rol docente. Lo hicimos desde muchos flancos. Uno visible es el que se expresó recientemente con la aprobación de la Ley que modifica el Código de Faltas para agravar las penas para los que agravien o agredan a trabajadores de la Educación, docentes y no docentes, auxiliares. También fuimos por esa meta con el programa De Escuelas a Regiones, que pone en valor el proyecto educativo de cada institución, para subrayar el rol del equipo docente y directivo, anclado en territorio. Hemos puesto el acento en las prácticas docentes. Sin perder de vista los contenidos curriculares convenidos, permitir que cada equipo pedagógico diseñe el mejor camino.

—¿Qué análisis hace de la instrumentación de la evaluación 2016?, ¿qué resultados han obtenido?

—Los resultados no están disponibles aún. Pero sí hay algunas cosas notables. La positiva vocación del sistema bonaerense frente al operativo. El grado de participación tocó el 85%. Ese guarismo, altísimo, es muy superior, incluso, a la respuesta que ha tenido en la Provincia la administración anterior, aún sin tanto debate sobre la conveniencia o no de hacerla.

El objetivo es nítido: relevar información oportuna y de calidad sobre los logros alcanzados y los desafíos pendientes.

—¿Está conforme con la vuelta de los aplazos en el régimen de calificaciones?, ¿obtuvo los resultados esperados?

—Los resultados de toda implementación en materia educativa llegan a largo alcance. No es serio medir nada a pocos meses. Pero sí estamos conformes de haber vuelto, no a los aplazos, como decís, sino a los sobresalientes. Con la modificación de la escala del régimen de calificaciones apuntamos a poner, en primer lugar, claridad en el intercambio de información del rendimiento escolar de los chicos con las familias y, lo más importante, el esfuerzo como motor. El mérito encerrado en superar, no a los compañeros, sino a las propias dificultades.

Esta semana tuvimos la posibilidad de premiar a 137 abanderados de la Provincia, junto a la gobernadora y al ministro de Trabajo. 25 de ellos, además, van a tener durante 2017 una pasantía rentada en el Estado. Queremos romper una lógica perimida. Queremos ser una Provincia que premie el esfuerzo, la capacidad, y que sume esos talentos y valores al Gobierno.

—¿Se tiene pensado evaluar el desempeño de los docentes en las escuelas bonaerense?

—En este tema hay que derribar mitos. No queremos evaluar docentes. Nosotros tenemos la convicción de que EL SISTEMA debe ser evaluado: alumnos, docentes, directivos, funcionamiento institucional, políticas públicas. En todas sus dimensiones debemos ver en qué estamos fallando y debemos mejorar.

La evaluación nos va a dar es el estado de situación para plantear las políticas públicas que la educación necesita.

Control de licencias médicas

—¿Tienen pensado revisar el contrato con la empresa que se encarga del contralor de las licencias médicas a docentes y auxiliares?

—En forma constante nosotros hacemos una evaluación del desempeño de las empresas que brindan servicios al ministerio. Lo hacemos, por ejemplo, con las de transporte, tanto terrestre (con diferentes tipos de vehículos) como fluvial. La prestataria médica también entra en ese esquema. El proceso de evaluación es algo continuo en nuestra administración.

Cuando comenzamos la gestión el contrato se encontraba vigente. Puntualmente, hemos realizados diversos controles y auditorías a la prestataria. A nuestra solicitud han inaugurado más consultorios, han cambiado profesionales, pusieron en marcha el Centro de Juntas Médicas en San Justo para mejorar la atención y permitir la realización de más juntas médicas.

Conjuntamente con la empresa hemos implementado un nuevo procedimiento para la solicitud de las licencias médicas ambulatorias, que consiste en la autogestión del turno por parte de los agentes en una nueva aplicación, llamada “mis licencias”, que se realiza por internet o por la Plataforma abc. De esta manera, el docente va al consultorio para su atención evitando demoras y esperas.

También estamos trabajando en un proyecto para la realización de exámenes médicos preocupacionales para la totalidad de los agentes que ingresen a la administración. El mismo contempla la realización obligatoria de un Apto Psicofísico específico.

Todo lo dicho se inspira en la idea de siempre: mejorar las prestaciones para nuestra comunidad educativa. Recientemente hemos extendido, por un nuevo año, el servicio ya licitado.

“La valoración del acuerdo con los estatales es la más alta”

“La valoración del acuerdo paritario con los estatales es la más alta de mi escala. Un acuerdo de estas características permite vislumbrar un país mejor, normal. Habla de una economía que pudo empezar a poner un brete a la inflación y comienza a dar la previsibilidad que todo sistema necesita. Transmite seguridad, confianza. Algo decisivo para que lleguemos a la etapa de de-sarrollo que todos los sectores anhelamos”, destacó el director de Escuelas.

Y aseguró: “Con los gremios docentes, como siempre, mantenemos abiertas las instancias de diálogo para lograr, de cara al inicio de las negociaciones, los pisos de acuerdo necesarios para lograr el mejor acuerdo posible. Como hemos dicho ya, ese mejor acuerdo debe ser, además, uno que podamos pagar y considere la circunstancias de nuestra Provincia. La mejora del salario docente es un fuerte propósito de este Gobierno”.

El acercamiento al peronismo y las aspiraciones electorales

— ¿Cómo ve el proceso de acercamiento al peronismo que ha tenido el gobierno bonaerense?

—Cambiemos se ha caracterizado por sumar peronistas desde el inicio. Y más aún. No solo hay personas que arriban desde los partidos que formalmente componen el frente. Los hay independientes, profesionales, gente que llega desde organizaciones no gubernamentales… Acá no se trata de evaluar procedencias, sino de buscar coincidencias de un proyecto de Provincia, de país, en los cuales abrevar. Si eso se cumple, veo bien todo proceso de acercamiento.

Nosotros, como espacio político, hemos construido una visión de la Argentina en base al diálogo y a la circulación de ideas. Estamos abiertos para encontrar coincidencias

— ¿Tiene aspiraciones de competir para algún cargo electivo?

—Mi aspiración es la ser parte de un proyecto como este, que construya y busque consensos en pos de solucionar los reales problemas de la gente. Como decía antes, para devolver dignidad, para igualar posibilidades, para ampliar los márgenes de libertad. En eso estamos. El espacio decidirá cuál debe ser mi rol en ese camino.

Objetivos del nuevo año

“Todo lo que fuimos esbozando este año que termina sobre el nuevo paradigma educativo debe extenderse. Y a esa magnitud superior la buscaremos ampliando la oferta de los cursos de Buenos Aires hace Escuela. En 2017 ya tendremos una oferta de más de 100 propuestas, presenciales y a distancia, concebidos con nuestra nueva mirada. Cada uno de ellos contendrá, al menos, dos acciones atravesadas por la dimensión tecnológica”, manifestó Finocchiaro. Remarcó: “En el año nuevo extenderemos la Plataforma abc, sumando contenidos y usuarios, para hacer realidad la Comunidad Educativa Bonaerense. Para lograrlo, será imprescindible el apoyo del Ministerio de Educación Nacional para conectar, cerca de fin de año, cada una de las aulas de la República”.

“Extender la Plataforma implicará, y no es algo menor, avanzar hacia la nominalidad, tener el nombre y apellido de cada uno de los alumnos. Lo necesitamos. Un ejemplo de esto se manifiesta en los comedores. Identificar los chicos que concurren a ellos, lejos de estigmatizarlos, será poder poner a disposición en resto del abanico de recursos con los que cuenta el Estado para dar vuelta esa vulnerabilidad”, concluyó.