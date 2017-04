Denuncia a El Polaco: Fernanda Iglesias declaró ante la fiscal

Fernanda Iglesias se presentó esta mañana ante la fiscal Mariana Ruffino, y prestó declaración en el marco de la causa que se le sigue al cantante "El Polaco" por violencia de género.

Según comentó la testigo ante la prensa, aportó imágenes que dan cuenta de la violencia ejercida por el cantante sobre Valeria Aquino, su exmujer.

Consultada por Hoy, Iglesias señaló que desde 2015 sabe de la relación de sometimiento y agresión que padecía la joven. En tanto, Aquino comentó que le parecía una "falta de respeto" que el padre de su hija no se haya presentado a la audiencia que tenía fijada para esta fecha en el Juzgado de Familia.

Como informó este medio de forma exclusiva, días atrás la jueza ordenó una restricción perimetral para que "El Polaco" no tuviera ningún tipo de contacto con ella no sólo físico sino por cualquier otro medio. Según la joven, eso no fue cumplido porque él le mandó mensajes en los últimos días.