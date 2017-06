Malvivientes realizaron destrozos en una escuela especial de Romero

Sucedió ayer a la madrugada en un establecimiento educativo de 172 entre 522 y 523. Los sospechosos forzaron uno de los accesos y, al no poder sustraer ningún elemento de valor, generaron estragos en las instalaciones. Hasta el momento, no se logró identificarlos

Un grupo no identificado de malvivientes ingresó en horas de la madrugada a un establecimiento educativo de Melchor Romero con fines de robo. Sin embargo, al no encontrar objetos considerados de valor, provocaron destrozos en las instalaciones antes de darse a la fuga.

El lamentable episodio se registró en la Escuela de Educación Especial Primaria N° 529, ubicada en 172 entre 522 y 523. Según comentaron las fuentes, los implicados forzaron uno de los accesos y comenzaron a recorrer las distintas aulas y oficinas en busca de elementos que pudieran sustraer.

Una vez adentro, rompieron puertas y buena parte del mobiliario del lugar. Un docente del colegio explicó: “Entraron por un sector donde se encuentra la Secretaría. Luego de permanecer por algunos minutos ahí, se dirigieron a la parte de la biblioteca. Posteriormente, fueron hasta la zona en donde teníamos donaciones de alimentos guardadas para los alumnos, pero lo único que hicieron fue destrozar todo”.

En efecto, según las autoridades, los sospechosos no habrían sustraído ningún elemento de valor o herramientas de trabajo de la escuela. “No se llevaron nada. Inclusive, había algunos monitores, un televisor y otras cosas que tampoco robaron. Fue una situación bastante rara”, aseguró el hombre.

Los directivos aseguraron que todavía no pudieron identificar a los implicados. Sin embargo, afirmaron que los daños ocasionados fueron importantes. El padre de uno de los alumnos que concurre al colegio contó a Trama Urbana: “Uno de los auxiliares se encontró con esta situación cuando fue a abrir la escuela. En ese momento, se dio cuenta del estado del lugar y los desmanes cometidos”.

Para finalizar, el docente explicó: “Con anterioridad sufrimos seis robos. En este caso no fue un asalto en sí, sino un acto de vandalismo, de destrucción. Lo que deduzco yo es que como las otras veces robaron cosas y esta vez no encontraron algo de real interés para ellos, no se llevaron nada, y destruyeron todo”.

En La Loma

Por otra parte, durante la madrugada, un sector de la Escuela Nº 13, ubicada en 22 y 48, también ardió en llamas, por motivos que actualmente se analizan. Una fuente consultada aseguró: “No sabemos muy bien qué fue lo que sucedió, si se trató de un desperfecto eléctrico o un acto vandálico. Cuando ingresaron las autoridades se encontraron con lo que había pasado. Ahora, estamos esperando las pericias para determinar exactamente cómo fue que se produjo el fuego”.