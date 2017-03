Vecinos en acción: crecen las asambleas barriales en la ciudad











El Mondongo, Barrio Norte, San Carlos, Tolosa, Los Hornos y City Bell, seis zonas azotadas por la inseguridad. Sus propios habitantes toman cartas en el asunto

Hartos de verse desprotegidos y perjudicados por los constantes hechos de inseguridad, cada vez son más recurrentes las manifestaciones organizadas por grupos de frentistas que deciden salir a las calles utilizando el espacio público como escenario para expresar su disconformidad.

Esta situación comenzó a crecer durante los últimos meses: en la mayoría de los barrios de nuestra ciudad los vecinos empezaron a compartir un tiempo en común, además de los encuentros casuales que se dan en todos los vecindarios. Con mayor frecuencia, las personas se van acercando a las reuniones realizadas en San Carlos, Barrio Norte, Tolosa, Los Hornos, entre otros, en pos de unirse para luchar por las problemáticas que las afectan, muchas veces determinando realizar movilizaciones.

Según le explicó a este medio el sociólogo Esteban Rodríguez Alzueta, quien se desempeña como docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Quilmes, las acciones de protesta “son generadas por la desconfianza que tienen los vecinos sobre aquellas instituciones encargadas de brindarles seguridad. Esto habla de la crisis institucional y pone en evidencia el reclamo de que el Estado no está presente en el sentido que ellos quisieran. Se trata de una Justicia popular y preestatal, sin intermediarios, donde no hay derechos, porque no hay autoridad que cuide las garantías de la víctima, ni las del victimario”.

Por otro lado, Daniel Domínguez, un asambleísta de El Mondongo, declaró: “Hace 21 meses venimos peleando, desde el asesinato del médico Francisco Guerrero. En el último semestre, tuvimos otras tres muertes en ocasión de robo: las de una ciudadana china que atendía su restorán ubicado en 1 entre 68 y 69, el verdulero de plaza Matheu, Eloy Quispe, y el joven asesinado en 60 y 115, baleado por la espalda. Nuestra idea fue siempre la de reunirnos, empezar a cortar las calles, para hacer oír nuestro reclamo ante las autoridades políticas y policiales. Da mucha bronca, porque pasó todo este tiempo y seguimos peleando por lo mismo”.

Por último el frentista agregó: “Perder a un familiar o vecino en ocasión de robo es un detonante para estas protestas. Hay muchas cosas que no se denuncian porque la gente está descreída de nuestros políticos y de la Policía. El Estado nos tiene que brindar seguridad y no lo hace. Uno reclama lo que le falta. Los homicidios por asaltos son más usuales de lo que uno cree, y la reacción de la gente, en la actualidad, es diferente, está cobrando mayor violencia. El conjunto de la sociedad está haciendo la situación más visible”.

Convocatoria en City Bell: piden seguridad

Varias familias de City Bell se dieron visita ayer durante la tarde en Plaza Belgrano para comenzar a apoyarse mutuamente, ante los hechos delictivos que acontecen en la zona y hablar con autoridades de la fuerza.

La reunión tuvo lugar en la mencionada plaza ubicada en 14 b y 473, cerca de las 17. Al respecto, Julian, uno de los participantes declaró: “Estamos sufriendo una ola de delitos que se hace insostenible. El problema hoy en día se centra en la falta de presencia policial y el aumento de entraderas en la zona, de las cuales muchas no fueron denunciadas. Realmente es muy preocupante el tema de la inseguridad”.

“En las últimas jornadas hubo una mayor circulación de patrulleros, quizás debido a que los oficiales se enteraron de que nos estamos organizando para reclamar por nuestro derecho a vivir tranquilos. Pero hace una semana había un total desconocimiento sobre lo que estaba pasando acá”, dijo el afectado.

Finalmente detalló que: “A través de los grupos de WhatsApp, los vecinos nos enteramos de todos los robos que hay” y resaltó: “Es muy importante estar comunicados, porque antes uno podía llegar a saber lo que sucedía, pero no teníamos conciencia de la frecuencia con la que ocurrían los ilícitos”.