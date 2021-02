La Plata Rugby Club se prepara con todo el entusiasmo

En La Plata Rugby Club se puso en marcha una nueva pretemporada para el plantel superior tras un año sin actividad en cancha. Con protocolos y con un fixture confirmado en el horizonte comenzaron los entrenamientos.

Isidro Iassi, el joven wing del primer equipo dialogó con este multimedio y contó cómo se vive la vuelta a la actividad.

—¿Cómo fue la vuelta al club?

—La verdad estamos muy contentos, estábamos con ganas de arrancar a entrenar todos juntos sabiendo que hay grandes posibilidades de que se pueda volver a jugar



—¿Cómo encontraste al grupo?

—Al grupo lo veo bárbaro, muy unido. Durante la cuarentena tuvimos que entrenar por Zoom, que a lo largo del año se hizo pesado, pero siempre nos mantuvimos en contacto. Cuando volvimos, personalmente siento como si no hubiera pasado el tiempo, nos llevamos muy bien, nos divertimos y nos entrenamos con todo.

—¿Afecta la incertidumbre de no saber si se llevará a cabo el torneo?

—Cuando empezamos la pretemporada todavía no estaba la confirmación del torneo, entonces teníamos una incertidumbre. Pero cuando llegó la confirmación nos pusimos el chip de que se iba a jugar para entrenar a full. Terminamos dos semanas de doble turno y ahora continuamos con 4 entrenamientos por semana a las siete de la tarde.



—¿Cuál es el objetivo que tienen para este año?

—El objetivo es el que siempre remarcamos, tenemos que mejorar todos como jugadores, armar un buen plan de juego y lograr el ascenso. Creo que ascender va a ser una consecuencia de haber hecho bien las cosas, el objetivo va a venir solo. El año que descendimos fue un año raro, no es que perdimos la división porque nos pasaron por arriba. Fueron detalles, ganamos los últimos cuatro partidos del año contra equipos muy fuertes.



—¿Cuáles son las expectativas a futuro para el conjunto?

—Ojalá podamos ascender y el próximo año podamos mantenernos en el top 12. Y así, formar de nuevo todo lo grande que fue el club.

—Con respecto a la formación, ¿la base del equipo cambió en comparación con el último año?

—Tenemos otro staff de entrenadores y todavía no hemos hecho rugby en cancha. Por eso todavía nadie tiene confirmado un lugar en el equipo. Incluso. no sé si me van a llamar a mí. Ojalá me pueda mantener. Con respecto al trabajo desde ahora, a partir del lunes empez