Turf: carreras para todos los gustos hoy en Barrio Hipódromo

Fin de semana extralargo del último mes de este año que difícilmente olvidaremos por el resto de nuestras vidas. Y el hipódromo platense vuelve a abrir sus puertas para ofrecer un nutrido programa de quince carreras. A la hora señalada, cuando las manecillas del reloj indiquen que es justo el mediodía, se largará el cotejo inicial y el de desquite cuando el sol comience a recostarse en el horizonte.



Sin cotejo jerárquico, el atractivo estará en las distintas jugadas atractivas como cuaternas, triplos, quintex y dobles, entre otras. Por eso es que hicimos un exhaustivo estudio de la perfomance de cada competidor y la chance que le cabe. De tal manera que al pie de la nota damos los candidatos que frecuentemente suelen ganar y a buen sport, como para que nuestros seguidores –que no son pocos- tengan algún desahogo económico ahora que llegan las fiestas de fin de año.

CANDIDATOS PARA HOY EN LA PLATA

1ª.) INESPERADO (10) REMIGIO JOY (6) SHE’S MATILDA (9)

2ª.) MAY BELIEVE (8) ALTO BERMEJO (14) EVO REVOLTOSO (1)

3ª.) STORMY RULER (1) GASPY (6) MAKE IT LAST (5)

4ª.) SEITER RULER (5) LA DE VENUS (2) CORRE DESPACITO (10)

5ª.) WIDING ROAD (12) BAMBA CAMO (14) SOY CHUCK (8) FORTALEZA VIV (13)

6ª.) MINERA DUBAI (8) CITY SLEW (3) LUNA CANDY (11)

7ª.) LOCASA RULER (1) MOST HAPPY (6) DISCEPOLA (10)

8ª.) SIX SIGMA (2) NOTABLE QUEEN (12) LIPPEE (4)

9ª.) JUAN SARAMBI (8) BIG BEN (7) MAMBO MIX (13) CON RITMO (16)

10ª.) DAISY BOUQUET (4) OPERA HERA (8) HUNTER IN GREELE (1)

11ª.) JOHNDORY (12) SPECTRAL DUBAI (2) BOHEMIO SALE (13) RIO GAUCHO (10)

12ª.) LUNERA MIA (9) MAGIC SAM (6) NOT FOR HER (2)

13ª.) EL FACHERO (14) TUTTO BENE (5) EL TOSHY (3) IT’S IMPERATIVE (1)