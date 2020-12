Rugby: los Pumas se despidieron con un empate ante Australia

Luego de una semana por demás conflictiva, los Pumas se presentaron a disputar la fecha número 6 del Tres Naciones 2021, el flamante torneo que se estrenó a raíz de la baja de Sudáfrica del tradicional Rugby Championship.



Con un parche con el número 10 conmemorando a Diego Maradona presente en una de las mangas de la camiseta argentina, el seleccionado nacional se midió una vez más ante los Wallabies como hace dos semanas atrás cuando obtuvo un empate en 15. En esta ocasión, el encuentro tuvo lugar en el Bankwest Stadium, de Sídney y puso frente a frente a las dos selecciones que si bien, necesitaban de un milagro de vencer por goleada para consagrarse campeonas, definirían el segundo lugar de la tabla.



En la primera mitad Australia fue quien tomó las riendas del juego, pero al no tener ideas claras no lastimó al equipo conducido por Mario Ledesma tuvo una gran labor defensiva a lo largo de todo el partido. Con un penal de Nicolás Sánchez, que se convirtió en el goleador del certamen y otro del debutante Domingo Miotti y un try de Baustista Delguy, los Pumas cerraron el primer acto con una victoria parcial de 13-6.



La lluvia se hizo presente y dificultó aún más el desarrollo del juego. En la segunda parte primaron los errores no forzados con una pelota inmanejable. Pese a finalizar en empate por 16 a 16, el resultado dejó poco conforme esta vez a los Pumas, que han tenido un gran pasar por este exigente torneo en donde solo vieron la derrota en una sola ocasión.



Quedándose con el segundo lugar en el campeonato, los Pumas tendrán por delante el objetivo de seguir ratificando su sensacional presente deportivo acompañado con el gran desafío de reconstruir la afinidad popular.