A 24 horas de una final, Estudiantes define el equipo en City Bell

Ganar o ganar. Así entienden que hay que jugar mañana en 1 y 57 ante Independiente por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. En los mano a mano no hay mañana, no hay segundas oportunidades y solo sirve ganar. De nada servirá hacer un buen encuentro si el que pasa es el equipo rival. Por eso, en Estudiantes trabajaron durante toda la semana con una sola idea: cumplir con el propósito que todos tienen en el club, el de seguir con vida hasta el último partido del certamen.



El primer objetivo ya se cumplió, el elenco dirigido por Ricardo Zielinski se mantuvo durante toda la fase regular dentro de los cuatro primeros de la Zona 1. “Nadie nos superó”, afirmó el Ruso en la conferencia de prensa de ayer en el predio Albirrojo. Y no está tan lejos de la realidad. Tal vez River en cierta parte del encuentro de la primera fecha, pero al final de los 90 los de Zielinski se quedaron con los tres puntos ante el mejor equipo del momento. Y si se quiere, se lo puede sumar a Colón de santa Fe, que superó al Pincha en 1 y 57, aunque desde el funcionamiento el cotejo fue parejo y los de Eduardo Domínguez fueron más certeros a la hora de marcar.



No obstante, más allá de esto, no se puede negar que Estudiantes fue de menor a mayor y fue encontrando la solidez defensiva y el equilibrio perfecto de cara a los duelos decisivos del certamen. No se puso el traje de candidato en la fecha 1, aunque poco a poco, siendo un equipo cada vez más completo, se fue vistiendo y aviso a los demás que no estaba de paso en la Copa de la Liga. Tan es así, que hoy por hoy está entre los ocho mejores del torneo y va por más.



Después de mucho tiempo sin estar en la escena principal de los campeonatos, los de Zielinski aparecen en la recta final y a tan solo tres partidos de poder consagrarse después de casi 11 años sin lograr hacerlo. En ese sentido, el equipo se encuentra alineado en busca del sueño.



Aunque el DT diga que no hay titulares y suplentes en su plantel, el Ruso perfila un 11 para mañana recibir al Rojo en el Hirschi, desde las 17.30 y con el arbitraje de Pablo Echavarría, con el regreso de Fabián Noguera, la duda de Federico González en ataque y con más certezas que incógnitas. Así, formaría con: Andújar; Godoy, Rogel, Noguera, Pasquini; A. González, J. Rodríguez, Sánchez Miño, L. Rodríguez; Cauteruccio y L. Díaz. Este último, sujeto a lo que pase con el exdelantero de Tigre, que será evaluado hoy en la práctica que se dará desde las 9.30 en City Bell.