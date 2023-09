A diez años de la pelea, Maravilla Martínez recordó su combate con Chaves Jr.

Días atrás, se cumplieron 10 años del combate en el que Sergio “Maravilla” Martínez se impuso por decisión unánime a Julio César Chávez Jr. para reconquistar el título mundial mediano del CMB, en Las Vegas. “Lo bonito que fue todo el recorrido hasta llegar al combate. Fue duro. Fue complicado vivir ese día a día sabiendo que no tenía ese título mundial, Chávez facturando mucho más que yo. No es que yo quiera decir peleo por dinero, pero sí, soy profesional”, afirmó, recordando la decisión del Consejo de sacarle el cinturón, en un movimiento que benefició al hijo de la leyenda mexicana.

Y añadió: “De repente, me vi sin ganancias. Ahí empecé una pelea, que fue ardua, que empezó mucho antes del 15 de septiembre. Me enojé con todos. Estaba enojado con todo el mundo. Me enojé con Chávez, el Consejo, con Chávez padre. Estaba re loco”. Y enfatizó sobre la pelea: “Cuando empezamos a enfrentarnos, a mirarnos a los ojos, sabía que empezó a perder. Se veía disminuido. Se había fundido toda la energía en ese minuto. Faltando 30 segundos, ya no podía más él. Yo tampoco, pero él no podía más. Fue un final que le dio la épica que necesitaba al combate”.