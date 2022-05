A empujar en las buenas, y en las malas mucho más...

Pasó una nueva fecha para los torneos del rugby de Buenos Aires y los representantes de la ciudad de La Plata en la máxima categoría no pudieron festejar. En el Barrio Obrero, Los Tilos y Alumni protagonizaron un verdadero partidazo que terminó a favor de los de Tortuguitas por la mínima diferencia de 30 a 28 por la sexta fecha del campeonato

El Verde, dirigido por Nicolás Martínez y Juan Misson, mostró mejorías en su juego en cuanto a lo que viene siendo su desempeño en el Top 13, pero aún así no le alcanzó para quedarse con su segunda victoria en el certamen.

Alumni comenzó marcando el ritmo del encuentro poniéndose en ventaja por 13 a 0. Con un try de maul en manos del capitán Ivan Korenblit, Los Tilos comenzó la remontada que seguiría con un nuevo apoyo de Homero PIcone. El resultado parcial fue 20 a 15 para los de rojo y blanco.

En la segunda mitad,un nuevo try de la visita estiró la ventaja por cinco puntos más pero Manuel Tuculet fue el destacado de la tarde y mediante penales y un try convertido por él mismo llevó a dar vuelta el resultado por 28 a 25 a los 33 minutos del segundo tiempo. En la jugada del final, Alumni no perdonó y llegó nuevamente al ingoal para quedarse con la victoria.

En Villa de Mayo, el Club San Luis tampoco pudo celebrar ante CUBA el último campeón de la URBA. El Marista cayó por 42 a 30 en un partido que, pese a contar con muchos puntos, siempre corrió por detrás.

En Gonnet, el Canario puso un freno en su vuelo en la fecha 5 y cayó en un duro partido ante Curupayti por 29 a 26. La Plata Rugby, pese a la derrota, continúa puntero en el Torneo de Primera A y la próxima semana jugará ante su principal perseguidor San Cirano en condición de visitante.

Una de las sonrisas de ayer llegó en el Club Universitario, donde jugando en condición de local se hizo fuerte ante San Fernando y se quedó con el triunfo por una escasa diferencia de 26 a 24. Las Panteras sacaron adelante el partido golpeando en el momento justo con su pack de forwards para seguir escalando en la tabla de la Primera B.

En el Torneo de Segunda, Albatros pudo desplegar su juego ante Los Cedros como visitante y se volvió a Hernández con una importante victoria por 26 a 0. En tanto, en el Torneo de Desarrollo, Berisso RC no pudo en su primer partido de local y cayó por 18 a 17 ante Floresta.