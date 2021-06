A Scaloni le piden que arme una máquina de ganar, pero la Selección lleva casi 30 años perdiendo

Ni César Luis Menotti, ni Carlos Bilardo ni Marcelo Bielsa ganaron una Copa América. Algunos con equipazos. Con Maradona, incluso en su mejor momento. Si hasta Bielsa se volvió en la primera rueda de un Mundial; aun así le renovaron el contrato y después terminó abandonando el barco. Y algunos lo siguen endiosando. A veces pienso: “¡Qué estúpidos somos con este tipo de cosas!”.



Tampoco ganaron la Copa América, por lo que sea que haya pasado, el Tata Martino ni el Patón Bauza (ambos con la mejor versión de Lionel Messi). Entonces, ¿por qué debe ganarla Scaloni y la Selección tiene que ser ganadora? Si somos perdedores desde hace años, muchos de los que ya no están, y solamente dos o tres de los que todavía continúan, ¿por qué exigir tanto? Algunos jugadores del actual plantel serán millonarios, pero todavía no pudieron ganar nada con la Selección y siguen estando en deuda.



Scaloni sacó a los “viejos” que ya nadie quería ver en la cancha con la Selección. Renovó con jugadores de nivel muy bueno y que ni conocíamos. Repotenció a Messi, que juega, corre y se “mata en cada juego”. Armó una Selección que a veces puede no depender de Lionel Messi y es joven. ¿Qué más quieren?



Sí, quieren criticarlo porque empata mucho. Porque juega conteniendo a Lo Celso, Paredes y De Paul. Porque al no haber un “5” bien de marca no permite la ida constante de los laterales. Porque no juega con tres defensores atrás y pone otro “9” más.

Que le pifia en cambios… Que le falta experiencia...



Y aun suponiendo que en algunos de esos argumentos tienen razón, no hay por qué pedirle más de lo que él puede y sus jugadores pueden dar.



Se sabe que hay que vender. Se sabe que vende más “la sangre que lo bueno”. Y tampoco quien suscribe está de acuerdo totalmente con el director técnico, que inventé jugando de “4” a los 18 años y estimo mucho. Pero paren: ¡ha dirigido a la Selección Argentina cada inútil! Pasaron vendehúmo y algunos los veneraron, y a éste le piden que arme una máquina de ganar, después de casi 30 años de perder. ¡No!

Hoy, solo Brasil puede competir con los europeos

Por el nivel que vengo viendo de los partidos que se están jugando en la Eurocopa, creo que solamente Brasil podría llegar a competir de igual a igual con los europeos. Si el Mundial fuera hoy, creo que Brasil puede llegar con suerte a octavos de final o a lo sumo a los cuartos de final de un Mundial. Algo parecido a lo que ocurrió en el último Mundial de Rusia.

En dinámica, en técnica, en táctica y en despliegue físico, las selecciones europeas han evolucionado a un nivel notable y en tiempo récord.

La Eurocopa es muy linda, porque hasta incluso hay gente en los estadios. Observé y analicé el partido entre Escocia e Inglaterra. Y aun cuando terminaron 0 a 0, fue un encuentro en el que hubo un ritmo constante que fue notable. Ese fútbol me atrae mucho. Terminó 0 a 0, pero por el ritmo que tienen, te mantiene en vilo todo el tiempo. Yo, en la década de 1990, me fijé en ese fútbol para que mis equipos atacaran. Un fútbol directo y veloz. Por supuesto que no tenía ni los jugadores ni el presupuesto que tenían otros equipos. Pero el fútbol es ritmo, técnica y táctica. Y hoy no veo que en Sudamérica haya nada de eso. Salvo, un poquito de Brasil.

Por lo que vengo viendo, creo que Argentina le podría hacer un partido de igual a igual a Brasil. Pero también cualquiera le puede hacer un partido a la Selección Argentina.

En la época de Marcelo Bielsa, Argentina le sacaba una enorme ventaja al resto de los equipos de Sudamérica, porque había una gran base de jugadores en Europa. Hoy tenés a muchos colombianos, uruguayos, ecuatorianos o chilenos jugando en Europa también. Hasta venezolanos hay, que hace 20 años era impensado.