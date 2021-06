Fabián Noguera y su amor por el Pincha

Fabián Noguera disfruta de su segundo ciclo en el club, mientras se enfoca en los objetivos para él. “En mi primer ciclo en Estudiantes la pasé muy bien, y es difícil en el fútbol pasarla bien. Es fácil que te traten mal, más cuando no jugás. Y acá en los primeros seis meses no jugué. Y me trataron muy bien. Me sentí muy cómodo”, afirmó.



El 2020 llegaba a su fin y estaba en el Santos, tras un paso por España. La experiencia en el extranjero no había sido la mejor.

“Afuera si no jugás no servís, pasa mucho en el fútbol y sabía que eso acá no pasaba. Estudiantes es un club multicampeón y súper conocido. Yo necesitaba jugar, ¿y qué club mejor que este para hacerlo? Acá tenés todo. No fue muy difícil tomar la decisión de volver”, aseguró el central.



En torno al futuro, el defensor completó: “Queremos crecer, fundamentalmente. Seguir evolucionando y puliendo las cosas que hicimos mal. Por algo nos quedamos en el camino el último campeonato. Fue un torneo bueno pero con muchas cosas por corregir. Hay una buena base. En el torneo anterior no tuvimos pretemporada todos juntos, varios llegamos sobre la hora y nos fuimos acomodando”.