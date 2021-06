¡Adentro!: detuvieron a la mujer que causó la caída masiva en el Tour de Francia

El pasado 30 de junio el Tour de France vivió una situación insólita cuando, gracias a una espectadora, cerca de 170 ciclistas cayeron de forma masiva sobre el asfalto.



Las cámaras de televisión registraron el momento cuando una mujer, que sostenía un cartel con un mensaje para sus abuelos, se interpuso en el camino de los ciclistas y provocó un verdadero desastre.



"Vi a la mujer, vi la pancarta, pero no hubo tiempo para reaccionar. Yo todavía no puedo entender cómo las personas pueden hacer cosas como estas. Estamos aquí en una carrera con nuestras bicicletas. No es un circo", dijo Martin el corredor que chocó con la mujer.



Luego del incidente, la Gendarmería Nacional de Francia empezó una investigación para dar con la sospechosa y hoy fue localizada y detenida.



Por el hecho podría recibir una multa de 1.500 euros pero podría aumentar si alguno de los afectados realiza una denuncia, algunos adelantaron que procederán de esa forma.